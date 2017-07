Les riders nyonnais ont leur arcade urbaine

«Ça a été une belle et riche aventure», s’exclamait Christopher Thévenot, jeudi, avant d’inaugurer le magasin Grand’Rue, en plein cœur de Nyon. Car cette nouvelle enseigne a pu ouvrir grâce à un généreux élan populaire. Elle remplace en effet le magasin Boarder’s Park, qui vendait depuis plus de vingt ans des snowboards et skateboards et habits de sport à toute une communauté de jeunes adeptes de la glisse et de la planche à roulettes. En février dernier, son chiffre d’affaires déclinant, son patron, David Pernet, décidait de fermer boutique.

Christopher Thévenot, qui fréquentait les lieux depuis l’âge de 14 ans et a lui-même créé avec deux associés sa propre marque de skateboards, décidait alors de reprendre l’échoppe sise à la Grande-Rue 4 pour la faire renaître sous une autre forme: toujours au service des riders, avec un magasin de skateboards au rez qui proposera plusieurs marques, mais avec un café-galerie sans alcool à l’étage, susceptible d’accueillir des expositions ou événements culturels.

En mars dernier, il lançait un projet de financement participatif en ligne, qui récoltait en un mois seulement quelque 28'000 francs, somme qui devait lui permettre d’obtenir un emprunt pour reprendre le magasin.

«Une banque nyonnaise de proximité a dit oui tout de suite et, en attendant de toucher les fonds, une quinzaine d’amis ont mis la main à la pâte pour créer le mobilier et le décor du magasin», se réjouit le jeune passionné d’art et de design, qui a déjà accroché pour l’ouverture des œuvres de ses amis artistes, comme Stephanie Peck et Aurélia Joly, et quelques-unes de ses propres illustrations.

Le nom de Grand’Rue colle bien à l’espace de rencontre urbain axé sur la qualité, la proximité et l’éthique que Christopher Thévenot veut créer au cœur de la ville autour de la communauté de riders et des artistes. Il peut compter sur l’apprenti de son prédécesseur et ses potes pour gérer le lieu. (24 heures)