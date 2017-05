Les «routiers» romands seront formés sur le site du TCS

Qu’ils semblent loin, les nuages sur la section vaudoise du TCS. Les ouvriers sont à pied d’œuvre pour mener à bien la rénovation complète du centre administratif du site de Cossonay, les véhicules d’auto-école ne cessent d’aller et venir, alors que les policiers de Lausanne et de Morges sont en pleine action pour des exercices de conduite sur la piste d’essais inaugurée en 2015.

L’Association suisse des transports routiers (ASTAG) est également tombée sous le charme, elle qui a annoncé la création d’un centre de compétences pour la formation de ses chauffeurs. «C’est un jour historique», relève Jean-Daniel Faucherre, vice-président de l’ASTAG. «Alors que la formation était dispersée, notamment en Suisse alémanique, nous sommes heureux de rejoindre ce site aux infrastructures modernes et polyvalentes.»

Concrètement, n’importe qui peut prétendre passer le permis poids lourd afin d’acheminer un camion d’un point A à un point B. Il suffit pour cela de réussir son examen. «En revanche, dès que l’on veut en faire son métier et charger un camion avec de la marchandise, le candidat a l’obligation de suivre trente-cinq heures de cours pour exercer et cinq jours de formation continue tous les cinq ans», poursuit Jean-Daniel Faucherre.

Section en plein essor

C’est donc désormais à Cossonay que l’ASTAG proposera cette opportunité aux Romands de manière centralisée. Une association qui fait face à la concurrence d’acteurs privés dans ce marché de la formation et qui souhaite donc renforcer sa position en collaborant avec le TCS. «Cela va dans le sens de notre développement en faveur de tout ce qui roule», résume Pierrette Roulet-Grin, présidente de la section vaudoise. «D’ici à 2018, nous aurons investi près de 25 millions pour rénover nos installations et proposer des services à la pointe comme notre piste d’entraînement à la conduite, qui est très demandée. Petit à petit, nous avons accueilli une nouvelle clientèle, comme les unités d’urgence des corps de police de toute la Suisse romande, mais aussi les ambulances et les groupements de défense incendie. L’arrivée des transporteurs est donc une excellente nouvelle pour notre diversification et pour l’emploi dans la région. Les synergies entre nos deux organisations sont évidentes et nous avons la volonté d’en créer avec d’autres partenaires du secteur.»

Le TCS prépare donc sereinement son centenaire, qui tombe l’an prochain. «Notre bâtiment administratif est en rénovation du sol au plafond pour un montant de 3,3 millions de francs et notre site – avec ses nombreuses places de parc et son restaurant – doit devenir un lieu naturel pour les entreprises qui souhaitent organiser des événements», estime Jean-Marc Thévenaz, directeur d’une section en plein renouveau. (24 heures)