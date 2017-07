Les seniors font de la résistance à Paléo

Paléo aime à se présenter comme un festival familial, ouvert à tous. Dans les travées du terrain de l’Asse, les générations se croisent. La moitié des spectateurs ont moins de 30 ans (49%). Les seniors ne boudent pas pour autant la manifestation. Les quinquagénaires représentent 11% des entrées et les plus de 60 ans 6%.

Dans l’impressionnante équipe des bénévoles de Paléo, la pyramide des âges est assez similaire. Les 16-25 ans représentent 38% des 4800 collaborateurs temporaires de la manifestation engagés entre le montage et le démontage. La moyenne d’âge est de 32 ans cette année. Quelques seniors toutefois restent fidèles à leur festival. Et ils occupent parfois des postes à responsabilités dans lesquels ils valorisent leur expérience.

La doyenne des bénévoles est un exemple en la matière. Agée de 81 ans, Denise Gauchat est une des adjointes du chef sur le stand mythique Le Canard, qui sert des centaines de sandwiches tous les soirs à côté de la garderie La Luciole. «Nous, les retraités, nous sommes une assurance pour les responsables, souligne l’une de ses collègues. Nous sommes ponctuels et dignes de confiance.»

Là depuis le début

Parmi les bénévoles, trois sont âgés de plus de 75 ans, selon les chiffres de l’organisateur. «Nous en avons encore qui ont commencé au début de l’aventure Paléo, souligne Véronique Wettstein, responsable des bénévoles. Certains s’investissent encore plus une fois l’âge de la retraite atteint.»

Paléo n’impose pas une limite d’âge supérieur pour l’engagement de ses bénévoles. Par contre, le festival en fixe une pour la limite inférieure, afin de respecter les normes légales. Les mineurs entre 16 et 18 ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents et leurs horaires sont adaptés.

Chaque année, près de 20% de l’effectif des bénévoles est renouvelé.

La doyenne détient le secret du sandwich au magret

«Je vais essayer de battre mon mari et travailler à Paléo au-delà de 85 ans.» Denise Gauchat rigole en lançant le défi. A 81 ans, elle est la doyenne des bénévoles de Paléo. Un titre qu’elle a gagné cette année en détrônant l’homme de sa vie. Willy a décidé de ne pas s’engager cette année pour le festival, même s’il reste très actif pour former la relève sur le stand Le Canard. Un lieu mythique du festival, à côté de la garderie La Luciole, connu pour ses sandwiches au magret.

Les deux habitants de Prangins, spectateurs de longue date de Paléo, ont la particularité d’avoir rejoint l’effectif du festival à l’âge où la plupart renoncent à leur engagement pour retourner dans le public. Ils sont devenus bénévoles il y a un peu plus de dix ans. «Nous étions à la retraite, raconte Denise. On nous a dit que nous avions du temps et que nous pourrions intégrer l’équipe du stand. Une fois que nous avons goûté à Paléo, difficile d’en sortir!»

Petit à petit, Denise Gauchat a pris du galon. Depuis six ans, elle est adjointe du chef du stand, qui est aussi son fils. «Je suis l’intendante. Je veille que tout soit au bon endroit et en quantité suffisante.» Et lors des coups de feu, la vaillante octogénaire met la main à la pâte au service.

Mais ça n’est pas tout. Denise Gauchat est surtout la responsable de la sauce qui a fait la réputation du sandwich sur la plaine de l’Asse. Tous les matins à 10 h, elle en prépare 30 kilos. «J’ai le secret de la recette», souligne la cuisinière sans cacher son plaisir.

Alors que le rythme du festival épuise les bénévoles, Denise Gauchat ne semble pas souffrir plus qu’un autre. Elle apprécie, en dehors de ses horaires de travail, d’aller «guigner des concerts» aux Arches, sa scène favorite. «Je fais de grosses journées, mais ça ne dure qu’une semaine. Quand on est dans le mouvement, on ne sent plus la fatigue. C’est physique, mais ça maintient!» Et c’est vrai qu’on lui donnerait bien vingt ans de moins.

Un retraité à 1000 volts pendant six semaines

«J’ai dit à mon chef: il faudra me dire d’arrêter quand vous ne me voudrez plus. Parce que ce n’est pas moi qui prendrai la décision d’arrêter. Nous sommes des bénévoles gâtés. Nous sommes très bien nourris et logés.» André Lanier, 69 ans, est un homme heureux. Les 18 heures de permanence qu’il a terminée à 4 h le matin même ne semblent pas l’avoir marqué.

Le monteur électricien retraité passe chaque année six semaines à l’Asse (quatre pour le montage, une pour le festival et une pour le démontage). Son job: créer le réseau électrique du festival en tirant des câbles depuis les grandes armoires électriques jusqu’aux stands et scènes. «Avec l’âge, on est moins rapide, par contre on est plus résistant, prévient-il. Je pratique beaucoup de sport pendant l’année, ce qui me permet de tenir la durée du festival.»

André Lanier doit son engagement au sein de l’effectif de Paléo à une rencontre pendant le festival. Habitué du terrain en qualité de spectateur, il y a retrouvé une amie qui travaille à l’année pour la manifestation. «Je lui ai demandé comment faire pour devenir bénévole, histoire de vivre cette expérience juste pendant une édition.» L’année suivante, il y a onze ans, il intégrait l’équipe des électriciens qu’il ne quittera plus. A la retraite, il prend des responsabilités et endosse la fonction de chef de secteur. Il supervise cette année l’alimentation électrique du Village du Monde.

Le résident du Grand-Lancy sent que Paléo est attaché à valoriser son expérience. «On ne m’a jamais fait de remarque sur mon âge. Ici, l’ambiance est simplement magnifique. Il y règne un esprit de complicité et de solidarité exceptionnel, si bien qu’il est difficile d’abandonner.» (24 heures)