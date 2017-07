Les sociétés du lac revoient les plans de la pisciculture de Nyon

Ancien secrétaire municipal adjoint de la Ville de Nyon, président d’honneur du Cercle des nageurs, le retraité André «Titi» Rosé, qui vient de ranger les flûtes à champagne qu’il sert au Paléo Festival, n’a toujours pas une minute à lui. En juin, il a été bombardé président du Village du Lac, l’association qui planchait depuis deux ans sur un projet d’animation de l’ancienne pisciculture de Nyon, située au bord du lac. Dans ces locaux rachetés par la Ville, déjà occupés en partie par bateaux, skifs et planches de différents clubs, il était question de créer autour d’une buvette un lieu de rencontre alliant activités nautiques et culturelles. Mais en avril dernier, la quasi-totalité du comité démissionnait face aux difficultés rencontrées pour mettre tous les partenaires d’accord. Un abandon du navire qui avait surpris tout le monde, y compris la Municipalité, qui lui avait attribué les locaux.

«J’avais suivi le projet dès le début pour le compte du Cercle des nageurs, et j’ai accepté la présidence pour rendre service», explique André Rosé. Il faut dire que l’homme connaît tout le monde en ville et qu’il a le temps, malgré ses nombreux engagements, de reprendre le dossier avec le nouveau comité, qui n’est désormais constitué que de membres du Groupement des sociétés du lac (GSL), dont il est aussi le président depuis janvier dernier. «L’urgence, c’est de reprendre les plans d’aménagement intérieur, qui étaient grandioses, afin qu’ils soient avant tout efficaces pour pouvoir accueillir dès la fin de l’année la Société des Petits Pêcheurs. Car elle doit quitter son local dès le début des travaux d’extension de l’Usine à Gaz, prévus pour 2018», note André Rosé.

L’obligation de lui réserver un atelier fermé pour entretenir les bateaux ainsi que la répartition des surfaces entre les clubs avait créé des problèmes. Aujourd’hui, tous sont d’accord sur la répartition des locaux, dont l’étage, encore occupé par l’Etat, ne sera disponible que dans trois ans. Mais tout le monde n’a pas encore signé le bail. «Pour avancer, il faut parler avec tout le monde et connaître les projets qui gravitent autour de la pisciculture. C’est pourquoi on s’est renseigné sur les plans de la Ville pour la Grande Jetée ainsi que sur les besoins de différents acteurs, comme le loueur de pédalos», explique le président.

Pour le Village du Lac, il s’agira aussi de décider s’il faut ou non créer une buvette publique à la pisciculture. «Car pour tenir une buvette, il faut une patente et beaucoup de présence de bénévoles. Or si on a soif, il suffit d’aller boire un verre à côté, au bar saisonnier qui jouxte la pisciculture, dont le gérant est par ailleurs un professionnel des events», résume André Rosé. Il faudra aussi voir ce que coûtent les aménagements, car malgré le don de 30 000 francs de la Fondation pour le développement du sport, les clubs ne sont pas très riches. Il semble donc qu’on s’achemine plutôt vers un centre d’activités et de garage pour les sociétés pratiquant l’aviron, le paddle, la voile ou la pêche avec, à moyen terme, des salles communes de réunion à l’étage. (24 heures)