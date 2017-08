Liés à l’alpage des Amburnex depuis 1949

Samedi matin, avant l’arrivée des visiteurs, enfants, parents, cousins et amis de Mireille et Jean-Claude Pittet étaient mobilisés pour donner un coup de main au chalet des Amburnex (1324 m), situé en dessous du Marchairuz, côté vallée de Joux. Le vin blanc de la Ville de Lausanne, propriétaire de l’alpage, était au frais pour l’apéro. Et les caquelons à fondue, ripolinés, n’attendaient plus que le fromage fabriqué sur place, un Gruyère AOP qui a été sacré meilleur fromage suisse en 2016!

Pour les amodiataires, cette journée portes ouvertes compte beaucoup. Parce que c’est un jour de fête, bien sûr, mais aussi parce que c’est l’occasion de faire la promotion de l’estivage, une activité encore trop méconnue du grand public. Le couple de patrons est bien placé pour en parler. Mireille et Jean-Claude ont repris l’exploitation en 1989. Et l’alpage est aux mains de cette famille de paysans de Cottens depuis 1949.

«C’est mon grand-père qui a débuté ici, raconte Jean-Claude Pittet. Jusqu’en 2011, on montait à pied. Il faut environ 7 heures pour faire les 26 km qui nous séparent de Cottens. Maintenant, les bêtes sont transportées en camion». Depuis 1989, dernière année où le fromage a été fabriqué au feu de bois, le couple a procédé à de nombreux changements: modernisation des outils de production, rationalisation des pâtures et aménagements intérieurs pour rendre la vie plus confortable. Car ils sont cinq à passer l’été «en haut»: les patrons, le fromager Christian, le saisonnier roumain Michel, et l’apprenti.

«On vit ici tout l’été, poursuit le patron. Il le faut pour que les choses tournent bien, car c’est pas tous les jours dimanche». Ce serait plus juste de dire qu’il n’y a pas de jour de repos durant l’estivage. Les vaches sont traites chaque jour. «Alors quand on part de Cottens pour l’alpage et qu’on nous dit bonnes vacances, ça nous fait rigoler», ajoute Mireille, qui, en plus de son rôle en cuisine, seconde son époux dans de nombreuses tâches.

L’avenir? Ils le voient d’un bon œil, car ils aiment leur métier et sont satisfaits de leur outil de travail, même s’il faudrait encore améliorer le réseau d’eau. «On attend beaucoup de la votation du 24 septembre, insiste le couple, qui n’a pas oublié d’accrocher au chalet une grande banderole incitant les gens à voter oui à l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution. «Et dites aux gens de venir, c’est toujours ouvert.» (24 heures)