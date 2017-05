Longirod accepte les logements et refuse la nouvelle grande salle

Les conseillers généraux n'ont pas osé. Mercredi soir, à bulletins secrets et après deux heures de discussion, ils ont refusé de dépenser 2,8 millions de francs pour la construction d'une nouvelle grande salle. Trop cher et trop risqué pour un village aux capacités financières modestes a jugé l'assemblée.

Il faut avouer que durant la même soirée, un autre crédit de 2,2 millions de francs leur était soumis pour transformer la salle actuelle en logements. Ce projet a été largement soutenu. Il était plus intéressant car il rapportera des revenus locatifs à la Commune. Six appartements seront ainsi créés dans le bâtiment classé en note 3. Ils seront destinés à la population locale, jeunes et seniors en particulier, grâce à leur loyer attractif.

D'ici à quelques mois, Longirod n'aura ainsi plus de grande salle. «Que vont devenir les sociétés locales? Le village va mourir», a regretté un conseiller. La Municipalité a annoncé qu'elle allait revenir avec un nouveau projet, en essayant de réduire les coûts. (24 heures)