Même sans Halles, Morges est vivante

Un soutien qui se précise

La Commune de Morges soutiendra-t-elle le nouveau salon des vins Divinum? La réponse tombera mercredi prochain. Le Conseil communal est en effet appelé à se prononcer sur l’octroi d’un montant de 50'000 francs pour une durée de trois ans. Et la commission chargée d’étudier le préavis municipal semble y être favorable. Dans son rapport, elle estime que ce projet «contribue à la diversité de l’offre touristique et économique de la ville de Morges ainsi qu’à son attractivité régionale». Cet apport financier est d’autant plus nécessaire que le salon des vins a perdu fin décembre un allié de poids, le Comptoir de Morges. Les frais de la cantine qui sera installée au parc des Sports en avril (de l’ordre de 180'000 francs) devaient être divisés entre les deux manifestations. L’arrêt de ce second événement est donc un coup dur pour Divinum qui doit prendre seul à sa charge l’ensemble des coûts. Le directeur du salon, Richard Chassot, précise qu’après l’annonce du retrait «inattendu de la participation du Comptoir de Morges, la manifestation atteindra un résultat de 0, sans perte ni profit».



Julien Lambert