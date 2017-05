Morges se prépare à sa grande mue

Morges bouge. Gare-Sud, La Prairie-Nord/L’Eglantine ou encore Les Fonderies, de multiples quartiers sont en chantier ou le seront prochainement. Si les délais sont tenus, la ville devrait ainsi accueillir au moins 2400 nouveaux habitants d’ici à 2021.

Or qui dit hausse démographique dit adaptation des infrastructures. A commencer par les écoles. «Nous menons encore des réflexions à ce sujet, confie la municipale de la Jeunesse, Sylvie Podio. Douze classes sont déjà prévues près de la gare et on devrait normalement construire un collège à la Prairie. Ses dimensions restent à définir.»

Une chose est certaine, Beausobre conservera l’établissement secondaire. Chiffré à 825, le nombre d’élèves présents sur le site ne devrait pas dépasser à l’avenir la barre des mille. Edifier un deuxième collège ne sera donc pas nécessaire, d’autant plus que l’actuel pourrait être modernisé et surélevé en cas de besoin. «Grâce aux études qui ont été menées, nous avons pu vérifier que nous possédions l’infrastructure pour accueillir l’ensemble des futurs étudiants du secondaire, assure le syndic Vincent Jaques. C’est pour nous une sécurité.»

Davantage de crèches

Le préscolaire devrait, quant à lui, être développé. Aujourd’hui, les trois crèches sont situées à l’est de la commune. «Les habitants des quartiers de l’Ouest morgien sont éloignés des installations existantes, analyse Sylvie Podio. Une garderie est prévue à la gare. Mais l’idéal serait de construire une structure mêlant pré et parascolaire au quartier La Prairie-Nord/L’Eglantine.»

Des investissements qui pourraient avoir aussi de l’influence sur la mobilité. «En bâtissant des infrastructures à proximité des lieux de vie, on limite les déplacements internes à la ville», souligne Vincent Jaques. Pas de quoi résoudre la question du trafic à Morges, mais toujours ça de pris.

Le grand casse-tête

Véritable casse-tête pour les autorités locales, la circulation va probablement encore se densifier avec l’augmentation de la population. «Il n’y a pas de solution miracle. Nous n’avons pas plus de routes qu’avant. Dire que les tronçons vont se libérer d’un coup de baguette magiqueserait un mensonge», affirme le syndic.

La Municipalité s’est donc fixé comme objectif de ne pas voir augmenter la quantité de voitures qui circulent en ville. Pour y parvenir, elle va encourager l’utilisation des transports publics, mais pas uniquement. «Nous voulons inciter les gens à profiter des parkings P+Rail et ainsi de la possibilité de transfert de la route vers le rail, détaille Vincent Jaques. Contenir le trafic passe aussi par des modifications des règles de stationnement et l’assurance de la tranquillité de certains secteurs. Mettre en place des actions prend beaucoup de temps. Le problème est que les gens veulent des solutions tout de suite.»

Nouvelle philosophie

Qu’en est-il des places de parc? La construction d’un P+Rail souterrain capable de recevoir 300 véhicules du côté de la gare est d’ores et déjà planifiée pour 2019. «A la Prairie, nous allons également devoir creuser sous terre pour permettre aux gens de se parquer, déclare Vincent Jaques. Nous avons aussi fait le choix de donner la possibilité à des services d’autopartage de s’implanter sur le site. Nous espérons pouvoir répondre à une nouvelle philosophie de personnes qui ne ressentent pas le besoin de posséder leur propre véhicule.»

Outre l’engorgement des routes surgit, avec la croissance démographique, le spectre de la cité-dortoir. «La typologie de la ville de Morges, plutôt axée sur son centre urbain, devrait nous préserver de ce genre de vision satellitaire, soutient le syndic. Nous n’avons pas de quartiers très isolés. Et ceux que nous développons s’inscrivent dans la continuité de zones d’habitation qui existent déjà depuis une quarantaine d’années.» (24 heures)