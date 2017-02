Nouvelle menaces sur les loyers modestes à Gland

Densifier dans une ville en transformant 9 grands appartements de 6,5 pièces et deux de 4,5 pièces en 24 studios et douze trois-pièces. Le projet est séduisant sur le papier sachant que la demande en grands appartements est faible alors qu’il manque des 3,5 pièces. Personne ne remet en cause le principe des travaux mis à l’enquête ces jours à Gland et qui concerne une des entrées, le numéro 25, d’un vieil immeuble de la route Cité-Ouest. Tout serait même idéal si le bâtiment n’était pas occupé par des locataires. C’est là que le bât blesse. Car la douzaine de ménages qui y habitent, certains depuis des décennies, a reçu à l’automne dernier la résiliation de leur bail. Ils devaient dans un premier temps quitter leur logement pour le 30 juin à venir, avant que la préfecture n’annule la résiliation à la suite d’une séance de conciliation.

Après le recours du propriétaire, l’affaire est en attente au Tribunal des baux qui n’a pas encore siégé, laissant les locataires dans l’incertitude quant à leur sort. En attendant, les autorités communales ont identifié le cas comme complexe et gardent un œil attentif sur ce projet, tout comme le Service du logement vaudois. En effet, les travaux mettraient fin à des loyers très abordables. Les 6,5 pièces sont loués entre 1176 et 2240 francs par mois, selon la mise à l’enquête. Des prix imbattables. «Nous n’avons plus besoin de tout l’espace que nous occupons, admet un locataire. Mais nous ne voulons pas déménager dans un espace deux fois plus petit et payer deux fois plus cher.»

Une fois transformées, les surfaces seront en effet mises sur le marché à 1400 francs pour les studios et à 2000 francs pour les trois-pièces. «Nous craignons la disparition de logements à pénurie, c’est-à-dire de logements grands et bon marché, note Isabelle Monney, municipale à Gland. Il est important pour la Commune que de tels objets existent sur le marché pour les familles sans grands revenus.»

Le Canton veille Une inquiétude qui est partagée par le Canton, qui analysera ces prochaines semaines les travaux à venir. Son service du logement peut dans le cadre de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR) s’assurer que les travaux sont nécessaires et proportionnés. Il peut imposer un contrôle des loyers sur une durée de dix ans.

Les principaux concernés sont prêts à se battre pour conserver leur appartement. «Le propriétaire veut simplement gagner de l’argent, lance une habitante. Tous les locataires, sauf un qui avait déjà remis sont congé, ont fait opposition à la résiliation du bail.» Aidés de leur avocat et de l’ASLOCA, ils devraient faire aussi opposition à la mise à l’enquête des travaux. «Notre quartier est populaire. Il permet à une population sans grands moyens de vivre confortablement. Il ne faut pas que cette particularité disparaisse.»

Le propriétaire dans le viseur Le propriétaire, une société basée à Zurich, est désormais dans le viseur des locataires qui l’accusent d’agir avec une grande légèreté depuis qu’il a racheté l’immeuble glandois il y a trois ans. «Quand des travaux sont nécessaires, ils sont réalisés par des ouvriers dont on ne connaît pas l’origine car ils ne parlent ni français, ni allemand, raconte un locataire. Ils travaillent n’importe comment en faisant du rafistolage. Les réparations tiennent une semaine.» A Zurich, la gérance ne s’affole pas de cette situation: «Quand les locataires apprennent après 20 ans qu’ils doivent quitter leur appartement, ils sont forcément fâchés contre nous, explique une collaboratrice. Les habitants de l’entrée d’à côté ne se plaignent pas.»

Le manque de considération est aussi mis en avant lors de la séance de conciliation. «Le propriétaire s’est fait représenter par quelqu’un qui n’avait pas la compétence de plaider pour lui», se souvient une locataire. (24 heures)