Nyon a plus d’habitants mais moins d’argent

Les comptes 2016 de Nyon peuvent raisonnablement être taxés de bons. Les 6,1 millions de déficit projetés dans le budget se sont transformés en un bilan équilibré avec des revenus à hauteur de presque 200 millions de francs. La maîtrise des charges sur lesquelles les autorités ont prise et des recettes conjoncturelles plus élevées qu’attendues (+3,8 mios sur les impôts des personnes morales et +3,2 mios sur les droits de mutation et impôts sur les gains immobiliers) expliquent ce résultat.

L’exercice 2016 est même réjouissant puisque le ménage communal arrive à soutenir la politique en matière d’investissements de la Ville. Ces derniers n’ont jamais été aussi élevés. Ils ont atteint 58,7 millions de francs, notamment pour la construction des complexes scolaires de Marens et du Cossy. Presque un tiers des investissements a pu être financé par la trésorerie communale, alors que la part restante l’a été via l’emprunt. La dette de la Commune a ainsi grossi de 45 millions pour atteindre un total de 213 millions de francs.

Si les finances sont saines, les autorités ne cachent pas leurs préoccupations à la vue de la pression des factures cantonales. La hausse des recettes fiscales liées à l’arrivée de quelque 1300 nouveaux habitants ne couvre pas la hausse de la facture sociale et de la péréquation réunies. «Le système atteint ses limites, souligne le syndic Daniel Rossellat. Notre ville grandit et doit développer ses prestations, ses services et ses infrastructures. Mais nous avons de moins en moins d’argent disponible pour cela.» L’élu a précisé qu’il avait transmis ses griefs au Conseil d’Etat. (24 heures)