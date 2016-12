Nyon réfléchit à racheter la patinoire provisoire de Malley

Le retour de la piscine

La patinoire n’est pas la seule infrastructure sportive qui manque dans le district. Il existe aussi une pénurie de piscines pour la pratique de la natation à l’année.



Bonne nouvelle dans ce domaine, un nouveau projet de bassin couvert devrait être relancé à Gland. Une première tentative avait échoué en référendum en mars 2015. «La piscine couverte est inscrite dans notre plan d’investissement pour la législature», prévient Gilles Davoine, nouveau municipal des Sports et des Finances. Pour l’élu, ce genre d’équipement est primordial pour le futur de sa commune. «Nous devons construire de nouvelles infrastructures et investir pour améliorer la qualité de vie et soigner l’âme de la ville. L’objectif final est d’attirer de nouveaux contribuables aisés.» Aujourd’hui, Gland a toujours une image de cité-dortoir, qui changerait si elle offrait une piscine et plus encore une patinoire.