On rejoue la Deuxième guerre mondiale à Bière

Un brin de nostalgie régnera samedi et dimanche sur la place d’armes de Bière et dans le village. Le Military Vehicle Conservation Group de Suisse romande y prendra ses quartiers pour célébrer son 40e anniversaire. Un camp militaire de l’époque du débarquement en Normandie sera reconstitué avec de grandes tentes. Les membres du club et des invités arrivés de Belgique,de France et d’Angleterre seront habillés en uniformes. Près d’une centaine de véhicules historiques sont également attendus.

Tout ce petit monde défilera samedi après-midi à 16 h dans le village. La rue principale sera même fermée à la circulation jusqu’à 18 h, pour permettre la tenue d’une exposition éphémère des vieilles carrosseries américaines des années quarante. La manifestation est entièrement gratuite.

«Nous entretenons un devoir de mémoire. Notre objectif est donc de préserver un patrimoine historique précieux», explique Marie-Claire Frasnetti, secrétaire du club qui compte 130 membres essentiellement en Suisse romande. L’association regroupe ainsi des experts de la période de la Deuxième guerre mondiale. Le Nyonnais Michel Lude, fondateur du groupe et collectionneur invétéré, est d’ailleurs reconnu par le Service des automobiles pour sa connaissance mécanique des véhicules de cette époque.

