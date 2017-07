Paléo: comment s'y rendre sans encombre... ou presque

Bouchons sur l'autoroute. Trains bondés. Parking boueux. Taxis trop onéreux. A chaque édition, les festivaliers de Paléo se posent la même question. Train? Voiture? Uber? Quel moyen de locomotion privilégier pour se rendre à la plaine de l'Asse et en revenir sans encombre, ou presque?

Nous avons testé pour vous plusieurs moyens de locomotion. Voici notre feedback.

VELO

Cette année, une nouveauté a été lancée pour les adeptes de la petite reine. Des itinéraires cyclables ont été aménagés vers le festival depuis Gland et Prangins et les parkings à vélos ont été sécurisés.

VOITURE

Les gens qui ont opté pour la voiture l'auront remarqué: les bouchons sont quasi inévitables. Sans compter que ce n'est pas le moyen le plus écologique pour se rendre à la plaine de l'Asse! En partant assez tôt, il faut compter à peu près une heure de voiture depuis Lausanne. Point positif, surtout si on bosse le lendemain matin: on n'est pas dépendants des trains pour rentrer chez soi à la fin des concerts. A noter que pour l'instant, le ciel semble être du côté des festivaliers-conducteurs. La pluie n'est pas (encore?) venue jouer les trouble-fêtes en rendant les parking boueux et donc inutilisables. Pourvu que ça dure. N'en déplaise à ceux qui disent que Paléo sans la gadoue, ce n'est pas Paléo.

C'est mal mais avec @julie_kummer on tente de se rendre à #Paleo2017 en voiture. Nos autres collègues autrement #TeamVoiture pic.twitter.com/Csn8pZubV7 — Mudrecki Bartek (@BartekMudrecki) 18 juillet 2017

Sur la route du @PaleoFestival, premier bouchon après 5 minutes... on est même pas à Morges #TeamVoiture #ÇaPromet pic.twitter.com/HSulWWkkHN — Mudrecki Bartek (@BartekMudrecki) 18 juillet 2017

TRAIN

Le train à Paléo c'est toute une histoire. Mais on peut dire que ça fait partie du festival. Du monde, il y en a partout. Les places assises sont rares, que ce soit dans le train CFF de Lausanne à Nyon, dans le petit train Nyon-St-Cergue ou dans les car postaux qui qui relient la plaine de l'Asse. A noter toutefois que tout est assez bien organisé pour assurer des cadences régulières. En partant assez tôt de Lausanne (17h17), et en ne traînant pas trop sur le chemin, on y arrive en à peu près une heure, le même temps qu'en voiture.

Pour le retour, c'est une autre histoire. A la fin des concerts, c'est une foule dense et gigantesque qui se dirige en même temps vers la petite gare de l'Asse pour prendre le petit train pour Nyon. Donc patience! Petit conseil, surtout si vous travaillez le lendemain: partez légèrement avant la fin du dernier concert pour éviter la cohue. A Lausanne, plusieurs lignes de bus spéciaux sont prévues pour vous pousser au plus proche de chez vous. Avec un billet pour Paléo, bénéficiez de 20% pour un trajet aller-retour jusqu'à la plaine de l'Asse.

Plus de place assise dans le train pour @PaleoFestival. Mais la clim semble fonctionner. #24hfestivaud #teamtrain pic.twitter.com/vCrdjGFhiW — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 18 juillet 2017

Grosse file pour rentrer en train de #Paleo2017 même si on est partis avt la fin pour éviter la cohue #24hfestivaud pic.twitter.com/53XxMXxghB — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 18 juillet 2017

Arrivée en train à Lsn 1h30 après avoir quitté #Paleo2017. Dernier bout av les bus spéciaux #24hfestivaud #teamtrain pic.twitter.com/qMUCbQXDte — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 19 juillet 2017

UBER

Uber! Aujourd'hui, beaucoup ne jurent plus que par lui! Bonne nouvelle pour les intéressés, plusieurs voitures de la compagnie californienne tournent en effet dans les alentours de la plaine de l'Asse à la fin du festival. Encore faut-il être assez rapide pour les commander avant tout le monde. Partez donc un peu avant la fin des concerts pour être sûrs d'en dénicher un. A noter que les prix sont majorés en fonction de l'offre et de la demande. En les commandant avant la fin des derniers concerts, comptez environ 100 francs pour le trajet Paléo-Lausanne. Ensuite, les prix augmentent rapidement.

Tentée de tester Uber pour rentrer, puis finir par le classique combo train+train. Qui a tenté? #24hfestivaud pic.twitter.com/BoZdyqli7w — Thérèse Courvoisier (@TT_Chatterbox) 19 juillet 2017

(24 heures)