Paléo trace la route des festivaliers à vélo

«J’ai vu des festivaliers qui, une fois arrivés à vélo à L’Asse, redescendaient illico en ville de peur de se le faire voler.» Raphaël Charles, président de Pro Vélo La Côte, a travaillé avec le festival pour améliorer cette situation qualifiée de «chaotique» lors des éditions précédentes. Avec des effets concrets cette année: les parkings ont ainsi été réaménagés, avec l’ajout de barres pour fixer les deux-roues. Une signalétique leur donne une meilleure visibilité.

Reste encore à inciter les festivaliers régionaux à rejoindre les terrains de L’Asse à coups de pédales. Pour cela, des itinéraires sont proposés sur le site Internet du festival. Ceux depuis Gland et Prangins ont été balisés et un éclairage posé aux endroits délicats. Pour une sécurité relative si le cycliste n’a plus toute sa lucidité, avertit Raphaël Charles: «Il ne faut pas penser le vélo comme un moyen de substitution quand on a trop bu. C’est dangereux. Mieux vaut prendre le bus.»

Lors d’une étude de Pro Vélo en 2016, seuls 600 festivaliers se déplaçaient à bicyclette, sur les 30 000 spectateurs qui foulent L’Asse quotidiennement. Un tiers était mécontent de la sécurité du trajet et des parkings. Paléo a entendu ces critiques et cherche à améliorer la situation dans un souci de réduire le nombre de voitures. En 2016, 44% des festivaliers ont utilisé les transports publics ou la mobilité douce pour rejoindre le festival. (24 heures)