Piscine et écoles en projet à Cossonay et à La Sarraz

Afin de répondre aux besoins en matière de locaux, la nouvelle Association scolaire intercommunale ASI7 a repris le projet «Hélène» mené par l’Association scolaire intercommunale de La Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV), dont l’étude avait coûté 1,1 million. Ledit projet prévoit la création d’un établissement secondaire comportant une quinzaine de classes et un réfectoire à La Sarraz.

Pour la rentrée 2019

«Les architectes doivent encore étudier les derniers détails pour la mise à l’enquête, qui devrait idéalement être lancée avant l’été. Nous espérons inaugurer le bâtiment à la rentrée 2019», annonce Rosa Mischler, syndique de La Sarraz. «Par la suite nous aurons besoin d’une nouvelle construction mais nous ne savons pas quand elle sera possible.» Le projet coûte environ 14 millions de francs.

L’ASISEVV avait implosé en 2014 dans le but de raccourcir la durée des trajets des élèves en bus. Elle réunissait treize localités des hauts du district de Morges. Aujourd’hui, l’ASI7 regroupe sept communes. Les six autres ont rejoint Apples-Bière ou Cossonay-Penthalaz.

Avec piscine et garderie

Un autre projet de construction devrait également démarrer en 2017 à Cossonay pour offrir huit classes de primaire ainsi qu’une piscine et une garderie dans le même bâtiment, en 2020. «Nous avons 11 millions de francs de subventions de la Fondation Fonds du sport vaudois pour la piscine, car elle a été reconnue d’intérêt général», indique Valérie Induni, municipale à Cossonay. Dix-sept communes pourront bénéficier de la piscine. Elle comportera un bassin de 25 m sur cinq lignes d’eau et un bassin plus petit pour les non-nageurs, doté d’une pente douce. «Nous avions déjà obtenu le crédit d’étude et le permis de construire pour l’infrastructure. Il ne nous manque plus que le crédit de construction.» Une réunion aura lieu en mai pour voter les deux budgets.

L’Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz (ASICoPe) avait aussi implosé suite à la décision de la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon. Onze communes font désormais partie de la nouvelle association ASICOVV, dont les statuts ont été obtenus fin décembre 2016. (24 heures)