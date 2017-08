«Pour que la région morgienne devienne la terre du tourisme lent»

Porter les casquettes de président et de directeur en même temps: aucun problème pour Yves-Etienne Kahn. L’homme fort de Morges Région Tourisme n’exclut d’ailleurs pas de continuer à assumer ces deux rôles à long terme.

La directrice de Morges Région Tourisme a été remerciée en avril après un peu plus d’une année de fonction. Que s’est-il passé?

Nous n’étions plus sur la même longueur d’onde. Fin 2016, un nouveau challenge s’est présenté à nous: l’objectif est de faire de la région une «Slow Destination». Lancé par l’Association de la Région Cossonay – Aubonne – Morges (ARCAM) et soutenu par la Confédération, ce projet a chamboulé notre organisation. Désormais, nos collaborateurs consacrent le plus clair de leur temps à développer le tourisme lent. Notre ancienne directrice, Valérie Olivier, n’avait pas été engagée pour mener à bien cette tâche. Elle n’y trouvait pas son compte et ne répondait plus à nos attentes. Nous nous sommes séparés d’un commun accord.

Comment fonctionnez-vous depuis?

J’ai été mandaté par le comité pour reprendre la direction de manière provisoire. Et cela se passe très bien. Nos collaborateurs sont très autonomes et un chef de projet «Slow Destination» va prochainement être nommé. Nous nous demandons donc s’il est nécessaire d’engager un nouveau directeur à 100%.

Allez-vous continuer à porter à la fois la casquette de président et de directeur?

C’est une éventualité.

N’est-ce pas problématique?

Il est vrai que cette situation peut déranger. Cependant, le comité directeur est composé de sept personnes et moi-même. La décision a été prise en commun. Je le vis très bien, mes collègues et nos partenaires aussi. Il n’y a donc pas de raison de changer pour le moment. Des réflexions sur notre futur mode de fonctionnement sont en cours. Il est probable que je continue à assumer ces deux rôles de manière permanente.

Concrètement, c’est quoi une «Slow Destination»?

L’opposé du tourisme de masse. L’idée est de proposer aux gens de prendre le temps. Nous aimerions qu’ils puissent oublier leur téléphone un moment et, par exemple, découvrir les pâturages du pied du Jura, faire un tour à vélo ou manger à la ferme. Pour que la région de Morges devienne la terre du tourisme lent, nous devons faire prendre conscience aux acteurs locaux qu’ils ont un rôle à jouer. Des campings aux musées en passant par les chambres d’hôte et les artisans, tout le monde est concerné.

Où en est le projet de rénovation de l’office du tourisme de Morges?

Il est bloqué depuis plus d’une année. Nous avions prévu de créer un sas d’entrée en verre. Mais la porte en chêne actuelle date de 1957 et le service cantonal en charge des monuments historiques empêche sa destruction. Nous avons aujourd’hui décidé de laisser de côté cette partie de l’ouvrage et d’aller de l’avant. Nous présenterons le projet à la Municipalité lundi et au Conseil communal en septembre. On espère que les travaux pourront commencer en janvier et se terminer avant le début de la Fête de la Tulipe (ndlr: 31 mars 2018). La construction d’une terrasse et le réaménagement de nos locaux sont vitaux. Ils nous permettront de mieux accueillir les visiteurs.

Une fusion avec Nyon Région Tourisme est-elle d’actualité?

Nous collaborons déjà depuis plusieurs années, pour la publication de brochures notamment. Nyon est notre jumeau. Nous rapprocher a du sens. Néanmoins, nous sommes une entité très jeune. Avant de parler de fusion, nous voulons cimenter notre propre région. Les habitants du district morgien doivent réaliser l’importance du développement touristique. La porte vers un mariage est ouverte, mais il ne faut pas brûler les étapes. (24 heures)