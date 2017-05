Prangins devrait céder une terre agricole à Changins

C’est une belle parcelle agricole de près de 17 hectares, située entre la route Suisse et l’aérodrome de Prangins. A elle seule, elle devrait permettre de compenser plus de la moitié des 25 hectares de terres cultivables que l’Agroscope de Changins va perdre avec la construction de la Route de distribution urbaine (RDU) de l’agglomération nyonnaise. A Prangins, un élu s’inquiète dans une motion qui sera déposée ce mercredi au Conseil communal des conséquences qu’aura la cession à Changins, par les autorités de Prangins, de ce terrain communal exploité par des paysans.

Cinq agriculteurs travaillaient cette terre, mais l’un d’eux vient de prendre sa retraite. La Commune, dans la logique d’une cession future à Changins, continue à louer ces 5 hectares libérés aux autres paysans, mais avec possibilité de résilier le bail à courte échéance. «Il n’est pas normal que des agriculteurs de Prangins perdent leur outil de travail, ce d’autant que cette perte est quasi impossible à compenser et que cette décision repose sur un marchandage très hypothétique et très peu transparent», regrette le motionnaire, dont la démarche, demandant à ce que la Commune conserve ce champ comme un patrimoine intransmissible, vise surtout à obtenir des réponses sur une situation confuse.

Le schéma directeur de l’agglomération nyonnaise prévoit en effet de construire une nouvelle route à travers les communes de Prangins, de Nyon et d’Eysins. Le problème, c’est qu’elle traverse des champs d’expérimentation de l’Agroscope, station de recherche agronomique propriété de la Confédération. Le Conseil régional du district de Nyon s’était engagé, à travers la Société foncière de la région nyonnaise (Sofren), constituée en 2010 pour acquérir des terrains stratégiques pour des projets régionaux, de lui chercher des surfaces de compensation. En 2015, la Sofren avait trouvé, à Prangins et à Duillier, des aires agricoles de qualité, susceptibles de convenir aux exigences de l’Agroscope. La grande parcelle de Prangins en constitue un gros morceau. L’idée était que la Sofren achète ces terrains de compensation, pour les échanger ensuite avec ceux de Changins. Mais en avril 2015, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) réalisait qu’il avait intérêt à conserver ses terrains destinés à devenir constructibles et de les céder en droit de superficie plutôt que de les vendre à la Sofren au prix de 50 francs le mètre carré de zone agricole. «Ce qui implique qu’en tant que futur partenaire du développement de cette zone, il faut renégocier les modalités financières et foncières. Et avec le renouvellement des autorités locales en 2016 et les révisions du plan directeur cantonal et de la loi sur l’aménagement du territoire, tout est devenu plus complexe», admet le député François Debluë, nouveau président de la Sofren.

A l’Etat de Vaud de jouer

A une interpellation d’Olivier Feller au Conseil national, mettant en cause le blocage dû à l’indécision de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil fédéral répondait en septembre dernier que la balle était dans le camp de l’Etat de Vaud. Car les deux parcelles de l’Agroscope font partie des surfaces d’assolement qu’il faudra compenser. Une partie difficile à jouer, sachant que la marge de manœuvre du Canton s’épuise. «Sans cet ordre de priorité exigeant que Vaud respecte son quota de surfaces d’assolement, l’opération d’une relocation partielle de l’Agroscope ne peut être garantie», relevait le gouvernement. Vu l’avancement des dossiers, il faudra probablement attendre l’élection du nouveau Conseil d’Etat vaudois avant de reprendre les discussions. (24 heures)