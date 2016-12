Projet de 122 logements sous le Château de Prangins

Ce projet de miniquartier au lieu-dit «Le Clos», sur la commune de Prangins, vient remplacer une première mouture retirée en 2014. «Les appartements précédents étaient trop coûteux, analyse Jean-François Segatori, patron du bureau d’études qui a repris la conduite du projet. Le paysage immobilier a changé. Il a fallu les redimensionner pour qu’ils soient bancables et pour qu’ils soient accessibles à de futurs clients potentiels.»

Dès lors, sur une surface constructible équivalente, les huit immeubles comprendront 122 appartements au lieu de 89. «On a réduit les dimensions des logements mais on reste dans un bon standing», précise Jean-François Segatori, qui prend comme exemple un quatre pièces et demi de 120 m2.

Ainsi, la commune de Prangins, qui compte près de 4000 habitants, en accueillera entre 250 et 300 supplémentaires. Le syndic François Bryand voit ce projet d’un bon œil. «Les nouveaux promoteurs ont choisi de faire des appartements moins luxueux pour s’adapter au marché. On trouve le projet intéressant, esthétiquement acceptable. Notre souci, c’était de voir si la Confédération, propriétaire du château, allait être sensible à l’impact que les constructions pourraient avoir sur la vue depuis la terrasse du château. Mais elle n’avait pas réagi au premier projet, et nous n’avons encore rien entendu. Il faut dire que les immeubles, pas très hauts, sont bien intégrés dans la pente.»

Le projet, estimé à une trentaine de millions de francs (contre 40 pour le premier projet), est soumis à l’enquête publique jusqu’au 12 janvier. Il comprend aussi un parking souterrain de 122 places, accessible depuis la route suisse, et une dizaine de places visiteur en surface. (24 heures)