PubliBike remporte la guéguerre du vélib à Nyon

Entre Intermobility et PubliBike, qui s’affrontent vivement pour conquérir les marchés en Suisse (24 heures du 18.10.2016), le Conseil régional du district de Nyon a tranché. «Après avoir analysé les offres, il ressort que PubliBike SA convainc notamment au niveau de la gestion de l’exploitation, du modèle commercial et des références fournies», indique Régionyon.

La mise en œuvre du nouveau réseau, prévue initialement au printemps 2017, est reportée d’un an. A terme, le réseau comptera 50 stations et plus de 300 vélos, dont la moitié à assistance électrique. Les stations actuelles seront maintenues et de nouveaux sites viendront compléter l’offre à Nyon, Prangins, Gland et Divonne. Une deuxième étape verra la densification des stations à Rolle et à Coppet.

Directeur d’Intermobility, Paul-André Sarrasin a été surpris d’apprendre la nouvelle par la presse. Il n’exclut pas faire recours quand il aura pris connaissance du dossier. (24 heures)