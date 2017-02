Qui seront les festivaliers les plus assidus des scènes nyonnaises?

La plate-forme de promotion réunissant les cinq festivals de la région nyonnaise, soit le Paléo, le Caribana, Visions du Réel, le Far (festival des arts vivants) et les Hivernales, dont les premières notes se feront entendre dès ce soir (lire aussi en p. 30), lance pour la première fois un grand concours. Intitulé Best Fan Festivals, il s’étalera jusqu’à fin août, au dernier tomber de rideau de ces événements dédiés à la musique, au cinéma et aux arts vivants. But de la manœuvre, désigner les dix photos qui auront récolté sur les réseaux sociaux le plus de «j’aime» à chaque festival et récompenser le «Meilleur festivalier 2017» parmi ceux qui auront participé au minimum à trois festivals sur cinq et auront récolté le plus de partages.

«L’idée était de trouver un fil rouge permettant de communiquer sur toute la saison», explique Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme (NRT), organisateur du concours. Ce dernier, ouvert à toute personne dès 18 ans, vise à partager sur les réseaux sociaux des photos et vidéos prises sur les lieux des festivals. Les vainqueurs seront désignés par un jury constitué uniquement de collaborateurs de Nyon Région Tourisme.

Au rayon des prix, celui du jury offrira des invitations et des kits merchandising à cinq gagnants par festival. Quant aux cinq grands vainqueurs du Meilleur festivalier, ils auront droit à un abonnement à l’un des festivals 2018 avec nuit en chambre double dans un hôtel partenaire de NRT.

C’est Daniel Rossellat, syndic de Nyon et patron du Paléo, qui avait lancé le slogan «Nyon ville de festivals» il y a une dizaine d’années. Avec d’abord quatre événements, rejoints ensuite par les Hivernales. La bulle du Luna Classics s’étant dégonflée, ce festival n’aura figuré qu’une année sur une affiche réservée aux manifestations phares et internationales de la ville. Cette plate-forme permet avant tout aux festivals de partager une promotion commune. La Ville de Nyon, NRT et Paléo mettent la plus grosse part d’un budget annuel d’environ 20 000 francs.

Outre les affiches placardées en ville, le slogan apparaît aussi sur des cabas qui changent chaque année de couleur. La plate-forme, toujours à la recherche d’idées pour se faire remarquer, a aussi réalisé un clip pour vanter les festivals en Suisse alémanique.

Mais le concours lancé aujourd’hui sur les réseaux sociaux est un nouveau challenge. «Si ce travail d’images sera forcément plus touristique que culturel, ce sera intéressant d’avoir un retour sur des festivals aux buts et structures différents. Et il correspond bien aux efforts que nous faisons, avec des événements et la médiation culturelle, pour faire participer le public», se réjouit Philippe Clivaz, secrétaire général de Visions du Réel.

Best Fan Festivals Concours du 23 février au 20 août 2017. Sur Instagram avec le hashtag #festivalsnyon, sur Facebook avec le tag @nyon.tourisme et le hashtag #festivalsnyon. (24 heures)