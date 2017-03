Record historique de Nyon Région Tourisme

Nyon Région Tourisme annonce avec une certaine fierté une excellente année 2016, avec à la clé un record historique de nuitées, qui se traduit par une progression de 22,9% par rapport à 2015. Le directeur, Didier Miéville, constate que cette hausse est particulièrement marquée chez les hôtes suisses (+9000). Et, comme à Lausanne et sur la Riviera, où il y a aussi eu de bons résultats, le tourisme d’affaires (environ 75% des nuitées à Nyon) a joué un rôle important.

«Nous observons avec satisfaction que nos efforts de promotion réalisés pour attirer chez nous des visiteurs suisses alémaniques portent leurs fruits, se réjouit le directeur. Le lancement en 2016 du Pass La Côte offert à tous les clients des hôtels de la région, et notre positionnement dans l’itinéraire Grand Tour de Suisse Tourisme, avec le «photo-spot» au port de Coppet, ont contribué à ce bilan positif.»

Ce succès est d’autant plus surprenant que le tourisme suisse affiche une légère baisse des nuitées en 2016. «L’utilisation récente de la marque «La Côte: Jura-Vignoble-Léman», et la promotion basée sur des domaines d’activité plutôt que sur des destinations expliquent cette évolution réjouissante», analyse Didier Miéville. Parmi ces nombreux domaines d’activité, il y a l’art de vivre, la nature, l’hiver, la culture et les festivals. En 2017, Nyon Région Tourisme poursuivra ses efforts de promotion en Suisse alémanique, et sera déjà présent à la foire de Zurich le mois prochain. (24 heures)