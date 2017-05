Remonté, le PLR ne lâche pas l’affaire de la commission Suisses-Etrangers

Des attaques «brutales», un climat hostile, on ne savait plus à quoi les gens faisaient allusion au sortir du Conseil communal de Morges mercredi, en plein débat présidentiel français! C’est que le ton – comme rarement – est monté entre des élus PLR et le syndic Vincent Jaques, accusé d’avoir noyé le poisson dans sa réponse à l’interpellation sur le fonctionnement passé de la Commission Suisses-étrangers.

On pensait que l’affaire s’était un peu dégonflée compte tenu des faibles montants en jeu (gratifications, participation à des week-ends, etc.). Mais la mention dans la prise de position municipale selon laquelle les chiffres indiqués par Pierre Marc Burnand étaient «faux» n’a pas été du goût des libéraux-radicaux. «Ces accusations sont graves et inacceptables alors que c’est l’Exécutif qui se trompe», a fustigé le président du PLR Richard Bouvier. Il a estimé que la crédibilité de son élu et de son parti a été entachée, notamment dans la presse. «Vous traitez ce cas avec légèreté, imprécision et suffisance, sans mesurer l’ampleur du problème.»

Visiblement atteint par ces attaques dont l’assemblée est peu coutumière, le syndic a pris une grande respiration avant de la jouer «zen»: «Je vais relire votre intervention et vérifierai lequel de nous deux est allé le plus loin sur l’échelle du dénigrement. Il s’agit de la réponse la plus honnête à ce stade, avec la promesse de faire la lumière sur le passé tout en remettant de l’ordre.»

Le PLR a enfoncé le clou en déposant une résolution pour «plus de transparence» municipale. La démarche s’est soldée par une égalité mais a passé la rampe grâce au président Baptiste Müller, lequel a apporté son vote décisif au terme de cette stupéfiante prise de bec. (24 heures)