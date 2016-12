Saint-Cergue se rebiffe contre la fermeture de sa station essence

«Supprimer la seule station-service de la Commune est un vrai scandale, car elle est vitale pour nous!» s’exclame le syndic de Saint-Cergue, Pierre Graber. Il a adressé son courroux par courrier à la Direction générale de l’environnement (DGE) qui a ordonné, le 6 décembre dernier, la mise hors service des trois pompes situées à la route de France pour la fin de l’année 2017.

Pourquoi? Parce que cette station Agip se trouve en zone S3 de protection contre les risques de pollution autour d’une source. Or, les stations-service sont désormais bannies de ces zones. En l’occurrence, celle de Saint-Cergue se trouve dans une zone éloignée: une bactérie mettrait 20 jours à arriver au puits de la source du Montant, propriété des communes de Gland, d’Arzier-Le Muids et de Genolier. «Mais la station est là depuis 60 ans, il n’y a jamais eu d’incident et la citerne est aux normes», s’offusque le propriétaire de la station, Pierre-André Scheidegger. Ses colonnes à essence sont liées à son atelier mécanique pour engins de jardin.

Le Canton avait déjà rencontré le propriétaire et la Commune en 2011 et en 2013 à ce propos, et donné un délai de cinq ans pour mettre la station hors service. Notamment à cause de l’inadéquation des dispositifs de sécurité de la place de distribution et de transvasement, les camions livreurs «dépotant» hors de la zone sécurisée, et des voitures faisant le plein du côté de la route, vu l’exiguïté de la station-service.

«Il y avait huit stations»

«Quand j’étais gamin, il y avait huit stations-service à Saint-Cergue. Quatre à La Cure, vers la frontière, quatre au village. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une et on veut la fermer! Que vont faire notre voirie – qui utilise 15'000 litres par année –, nos bûcherons et les entreprises locales avec les engins de déneigement et véhicules qui roulent à 25 kilomètres-heure? Ils ne peuvent rouler 10 kilomètres sur la route, notamment en hiver, jusqu’à Arzier ou à Gingins pour aller chercher de l’essence!» s’offusque le syndic.

Dans le recours qu’il vient de formuler au Tribunal cantonal, Pierre-André Scheidegger note que cette décision encouragera le stockage anarchique et non contrôlé de carburant par des centaines d’entreprises et de particuliers. Ne pourrait-il, comme le suggérait le Canton, ouvrir une nouvelle station sur la route d’Arzier, qui est en zone d’utilité publique? «Cela coûterait quelque 3 millions de francs, alors qu’en dehors d’un shop, on ne gagne plus rien sur l’essence avec le franc fort. Par ailleurs, l’essentiel du trafic frontalier et touristique passe par la route de Nyon (route Blanche), ce ne serait donc pas rentable», remarque le propriétaire, qui maintient sa station surtout comme un service à la population et aux entreprises. (24 heures)