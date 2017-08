Saturé de bâti, Gilly dit stop aux constructions

Trop c’est trop. Gilly, le joli village viticole de la Côte vaudoise, s’apprête à tirer sur le frein pour arrêter le développement. La Municipalité a entendu le changement de mentalité au sein de sa population et proposera cet automne de refuser les nouveaux projets de construction. «Le Conseil communal a fait un geste fort lors de la dernière séance», explique le syndic Denis Dumartheray. Les élus ont accepté à une large majorité une motion qui demande la mise sous cloche de la commune en attendant la révision du Plan général d’affectation régissant les droits à bâtir sur l’ensemble du territoire. Dans un même élan, l’organe délibérant a refusé la révision d’un règlement spécifique pour le hameau de Vincy. Celui-ci annulait une petite zone de villas mais accordait en contrepartie, au célèbre architecte Sir Norman Forster, qui habite le château, la possibilité de construire un local d’archives.

«A Gilly, nous sommes hors catégorie en matière de construction, insiste René Turin, auteur de la motion et habitant du village de très longue date. La population a beaucoup augmenté ces dernières années.» Le motionnaire a raison. La commune ne comptait que 565 âmes en 1980, avant d’augmenter progressivement jusqu’au début du siècle. La population se montait à 936 en 2010. Le boom des constructions a suivi. En 2015, Gilly avait ainsi 1131 résidents, le 2 août dernier ils étaient 1298. Les chantiers ont fleuri comme nulle part ailleurs à La Côte, pourtant sous pression. Aujourd’hui, le village a déjà près de 170 habitants de plus que ce que le Canton lui autorise d’ici à 2031. Quand les derniers projets se seront concrétisés, dans trois ans, la population aura encore grandi de 200 habitants.

«Tout a été réalisé sur des surfaces légalisées, précise Denis Dumartheray. Le Canton n’est jamais intervenu. Le Tribunal administratif non plus quand il a été saisi par des opposants.» L’Exécutif a, de son côté, joué la montre en délivrant les permis de construire sans broncher. «Nous voulions préserver les intérêts des propriétaires», se défend le syndic. Si bien qu’il ne reste aujourd’hui à Gilly que trois grandes parcelles constructibles. Pour elles, plus d’espoir d’accueillir des bâtiments d’ici plusieurs années.

Ce qui s’est passé dans le village confortablement situé en dessus de l’autoroute, face au Léman, est relativement simple. Par manque de descendance ou par choix, des familles de vignerons ont vendu leurs domaines à des promoteurs qui ont pu construire des habitations sur de grandes surfaces en bordures de village. Dans un même temps, les craintes générées par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) ont incité les autres propriétaires à valoriser rapidement leur patrimoine avant de perdre leur droit à bâtir. Avec un effet de surchauffe immobilière locale. «De nombreux logements sont actuellement vides et certains depuis de nombreuses années, remarque René Turin dans sa motion. Cet état de fait diminue l’attractivité de notre commune.» Début août, le taux de vacance était de 6,2%, avec 38 appartements vides sur 610. C’est moins qu’à une certaine époque où il a pu y en avoir plus d’une cinquantaine.

Sous l’église, dans le nouveau quartier des Creuses, les villas mitoyennes ont peiné à trouver des acheteurs. «Les prix étaient simplement disproportionnés, note un professionnel de la construction qui a collaboré à certains projets à Gilly. En comparaison avec Saint-Oyens, un objet similaire était 30% plus cher ici.» Selon Denis Dumartheray, les derniers lots sont toutefois en passe d’être vendus après des mois d’attente grâce à la diminution des prix. Les chantiers en cours dans la localité sont mieux emmanchés car plus attractifs en termes financiers et offrant des surfaces plus petites et plus recherchées. Les loyers des locations sont aussi à la baisse.

Même si les nouveaux habitants ne s’intègrent pas toujours au village, leur présence a certainement contribué à maintenir la vie villageoise. L’auberge tourne très bien, tout comme la petite épicerie. Le tissu associatif est aussi en bonne santé. «La commune est particulièrement jeune», se réjouit le syndic. Près de 25% de la population a moins de 20 ans, alors que la moyenne cantonale est de 22%. Ce vent de jeunesse a des conséquences positives. Une nouvelle école animera le bas du village d’ici quelques jours. Ce chantier-là est en phase de finition et le bâtiment sera plein dès la rentrée.

