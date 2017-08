Sévery, capitale canadienne durant 5 jours

C’est LE moment qu’ils attendent depuis plus de dix-huit mois: les membres de la Jeunesse de Sévery sont prêts à accueillir les visiteurs du Giron du Pied du Jura 2017 dès mercredi. «On travaille d’arrache-pied depuis des mois, affirme Lionel Favre, président du comité d’organisation Sévery 2017. La construction s’est très bien passée et tout est prêt. Il ne manque plus que les gens.»

Et ils seront nombreux à venir fouler les copeaux de cette enclave canadienne durant cinq jours. «C’est difficile de donner des chiffres, mais il devrait y avoir entre 20'000 et 25'000 visiteurs», poursuit Lionel Favre. Le caveau des trappeurs, la cabane à sucre, le Kara’hockey, le bar Molson et l’incontournable tonnelle se sont donc parés de leurs plus beaux atours, feuille d’érable en tête, afin de satisfaire les nombreux curieux qui se rendront à Sévery.

«Le thème du Canada s’est imposé assez naturellement, raconte le président du comité d’organisation. Nous sommes une dizaine de l’équipe à être partis en voyage là-bas et on a proposé cette idée de décoration. Tout le monde a été emballé et on s’est lancé.»

Après avoir organisé le concours de tambours en 2014, la Jeunesse de Sévery s’offre donc un challenge de niveau supérieur. «C’était un peu la suite logique, explique Lionel Favre. Nous sommes une très bonne équipe et c’est vraiment une aventure exceptionnelle qu’il faut vivre au moins une fois.»

Depuis le début du mois, les roulottes des Jeunesses vaudoises affluent en nombre vers le centre du village. L’occasion pour toutes ces sociétés de profiter de l’ultime giron de l’année après celui du Nord, de la Broye et du Centre. Au programme, les traditionnels sports: volley, football, cross, athlétisme, lutte et tir à la corde, mais aussi du foot-tennis, une nouveauté. Au niveau des spectacles et concerts, Nathalie Devantay, Brice, le Las Vegas Country Band, Smile et les Flashback assureront l’ambiance. (24 heures)