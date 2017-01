Un abribus se transforme en chalet le temps des Fêtes

Arnex-sur-Nyon n’a pas besoin de dépenser des milliers de francs pour animer ses rues pendant la période de l’Avent. Une seule habitante s’en charge et apporte une teinte particulière à la route qui traverse le petit village.

Le seul de la localité

De manière bénévole et avec la bénédiction des autorités, Diane Balestra rend beaucoup plus accueillant le seul abribus métallique de la localité. «Nous avons une grande chance», témoigne une dame d’un certain âge en promenade dans le secteur.

Recouvert d’un toit pointu installé par le syndic et grâce au bois mis à disposition par la Commune, la capite se transforme en chaleureuse cabane. Branchages, photophores et guirlandes suffisent ensuite à créer une ambiance évoquant les Fêtes et l’hiver.

«Les chauffeurs de bus me font des clins d’œil quand j’installe les éléments de décoration»

«Le décor évolue d’année en année, explique l’artiste amatrice. Je n’ai que des retours positifs. Les enfants aiment beaucoup. Et les chauffeurs de bus me font des clins d’œil quand j’installe les éléments de décoration.» Le plus bel abri de bus du district disparaîtra le 12 janvier. (24 heures)