Un chien réchappe au brasier d’une villa

On les croyait morts, or l’un des deux chiens qui se trouvaient dans la villa jumelle qui a brûlé jeudi vers 21 h à Commugny a été retrouvé sain et sauf. Le labrador s’était réfugié au sous-sol de la maison, qui a été épargné par les flammes. En revanche, on n’a pas retrouvé trace de son compagnon, un teckel.

«Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà un embrasement général du toit avec de hautes flammes. On a été surpris par la vitesse à laquelle le feu s’est propagé», note Stéphane Hager, commandant du SDIS Terre Sainte. Il faut dire que la maison était en bois et que ses occupants étaient sortis.

Explosion

C’est la fille d’un voisin qui a aperçu les flammes côté lac de la villa. «J’ai fait le 118 puis tenté d’éteindre le feu avec un jet, mais peine perdue. Puis il y a eu une explosion, juste avant l’arrivée des pompiers», raconte son père, Bernard Peyresblanques. Il s’agissait apparemment d’une bonbonne de gaz alimentant le gril extérieur.

Dans ce quartier de villas, les étroits chemins bordés de hautes haies de thuyas n’ont pas facilité l’accès des véhicules du feu. Les 25 pompiers locaux, renforcés par le SDIS Nyon-Dôle, ont d’abord protégé les alentours avant de s’attaquer au brasier, qui ne permettait pas de pénétrer dans la maison.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. La maison mitoyenne a, elle aussi, subi des dégâts à la toiture et dans une chambre. «Les voisins ont fait preuve d’une belle solidarité en proposant d’héberger les sinistrés. Mais la famille qui a tout perdu s’est installée à l’hôtel, l’autre est partie à son chalet», relève le municipal Michel Golay. (24 heures)