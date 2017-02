Un parking pour guider vaches, skieurs et piétons à la Givrine

Chaque hiver, des milliers de skieurs, lugeurs et promeneurs envahissent les pâturages du col de la Givrine, au-dessus de Saint-Cergue. Les week-ends, des centaines de voitures parquent le long de la route cantonale, obligeant automobilistes et piétons à louvoyer entre coffres ouverts et lattes sur l’épaule. Une situation dangereuse que les autorités locales veulent corriger depuis longtemps.

Il y a dix ans, en même temps que le projet de télésiège à La Dôle, les communes et le Conseil régional établissaient un plan partiel d’affectation de La Givrine, légalisé en 2009. Il prévoit le remplacement du stationnement le long de la route par un grand parking et la construction de bâtiments d’accueil et d’hébergement pour le centre nordique. Or sa réalisation est restée en panne. Parce que l’échec du plan des investissements régionaux (PIR) a recalé le financement de ce projet d’intérêt régional. Et que les plans de l’aménagement routier et du parking, qui sont enfin soumis à l’enquête publique, étaient complexes. «Si cela a pris tant de temps, c’est qu’il s’agit d’une procédure touchant une route cantonale, qui concerne tous les services de l’Etat», rappelle Patrick Freudiger, secrétaire général du Conseil régional.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

L’objectif de ce projet est en premier lieu de débarrasser la route du col des voitures qui y parquent sur une bande longue de 1,2 km. Pour cela, un grand parking payant de 600 places sera aménagé en prolongement de la gare du Nyon - Saint-Cergue - Morez (NStCM), côté Genève. Le premier secteur, goudronné, comprendra 146 places, le second, saisonnier, sera gagné l’hiver sur un pâturage, dont le comblement sera recouvert d’une couche de gravier concassé et de terre arable ensemencée. Il sera de 454 places. En été, cette surface verte sera rendue aux vaches. Mais il faudra trois ans pour remblayer cette grande cuvette avec 35'000 m3 de matériaux terreux propres venant de chantiers de la région de Saint-Cergue - Arzier. Au final, l’ensemble formera un plateau, ceinturé de zones vertes, qui s’enfoncera légèrement pour arriver en dessous du niveau de la route cantonale. Au nord, le long de la voie du NStCM, une bande herbeuse permettra aux skieurs de rallier les pistes de fond skis au pied.

Pour faciliter les cheminements piétonniers, outre un trottoir côté nord, un nouveau passage sous route sera créé à la hauteur de la Trélasse. En lien avec celui qui existe plus haut sous la voie de chemin de fer, il sera réservé aux skieurs en hiver, aux vaches en été. Un autre passage à bétail existant à la limite des deux parkings sera approfondi pour permettre le passage des piétons. En surface, présélections, voies d’insertion et élargissement de chaussées faciliteront l’accès aux parkings et permettront de réduire la vitesse qui pourrait à terme être généralisée à 60 km/h. Ces travaux, estimés à 300'000 francs, laisseront le temps au Conseil régional d’affiner le concept global et le cofinancement des futurs Centre nordique et Maison de la nature projetés à La Givrine. (24 heures)