Un référendum est lancé contre le réaménagement de la route Suisse

Le réaménagement de la route Suisse entre Mies et Founex est en danger. Un référendum a été déposé vendredi après-midi à Coppet pour s’opposer à la dépense de 1,65 million votée le 30 janvier par les Conseils communaux pour les travaux de requalification de l’artère sur le territoire coppétan.

Mais si le texte est accepté en votation populaire, c’est l’ensemble du chantier d’une longueur de 5 km prévu sur quatre communes qui serait abandonné. Tannay et Founex ont pourtant accepté leur part, alors que la décision de l’organe délibérant de Mies a été repoussée pour des raisons financières.

Les référendaires ne craignent donc pas de remettre en cause l’ensemble du projet, qui entre dans une volonté plus large de rénover la route Suisse entre Lausanne et Genève. L’initiateur de la démarche est connu pour être très actif dans la politique locale, même s’il n’a pas réussi à être élu au Conseil communal l’hiver dernier. Martin Steib, qui n’a pas pu être joint hier, n’en a cure. Il avait déjà lancé il y a moins d’une année une initiative communale demandant l’ouverture d’un restaurant dans le bourg. Son texte, qui avait recueilli le soutien de tous, avait été couronné de succès au Conseil communal.

Aujourd’hui, le débat s’annonce plus tendu sur un sujet émotionnel. «La problématique est délicate, confirme le syndic Gérard Produit. Le débat risque d’être populiste et c’est dommage. Mais nous avons des arguments auxquels nous croyons.» La requalification de la route Suisse prévoit une meilleure intégration de la mobilité douce, notamment en réduisant la dimension de la chaussée. Les experts assurent que la sécurité sera également améliorée. Le chantier est estimé à 26 millions, dont 20 à la charge du Canton et de la Confédération. Les quatre communes concernées payeront le solde.

La Municipalité de Coppet doit désormais valider le texte du référendum. Ensuite, les opposants au projet auront 30 jours pour récolter environ 280 signatures, représentant 15% du corps électoral. (24 heures)