Une collaboration prometteuse pour couvrir le district de Morges

Ensemble, nous sommes plus forts. C’est en substance ce que nous nous sommes dit en préparant l’alliance rédactionnelle que nous vous présentons aujourd’hui. Dès le 9 janvier, en effet, la couverture de l’actualité locale du district de Morges pour 24 heures sera assurée par l’équipe du Journal de Morges (qui hébergeait déjà notre bureau régional actuel). Une coopération inédite qui présente de nombreux avantages et qui assure une cohérence et un suivi rigoureux de la région.

Le principe de fonctionnement est simple: 24 heures confie à l’équipe du Journal de Morges la mission de relater la vie du district, au jour le jour, selon un cahier des charges précis, établi par notre rédaction, qui continue de superviser la couverture de la région.

Perspectives d’échange

Cette solution, imaginée par le directeur et rédacteur en chef du Journal de Morges, Cédric Jotterand, assure à l’hebdomadaire morgien un mandat régulier, bienvenu dans sa phase de prise d’indépendance. Elle permet aussi d’utiliser de manière plus rationnelle son équipe de journalistes. Et de créer un emploi supplémentaire. Par ailleurs, cette alliance vise plus loin: elle ouvre des perspectives d’échange et de développement de carrière pour les jeunes journalistes du Journal de Morges au sein de notre rédaction. Pour 24 heures, outre une rationalisation qui permet d’affecter deux collègues à de nouvelles tâches (sur nos outils numériques), c’est à la fois l’assurance d’un fort ancrage local mais aussi un vivier de talents mis à l’épreuve du terrain le plus formateur.

Le rôle des deux publications est clairement complémentaire, entre un grand quotidien cantonal et un hebdomadaire local. Chacun des deux conserve sa totale indépendance rédactionnelle, cela va de soi. A l’heure où la presse écrite doit trouver des solutions novatrices, nous sommes fiers de concrétiser une idée dont les maîtres mots sont la confiance et la bonne intelligence. (24 heures)