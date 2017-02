Une halle de vente pour des produits locaux

Propriétaire d’un terrain situé entre le cimetière et le bâtiment communal au centre de Le Vaud, Louis Christinet veut y construire une halle de 300 m2 destinée au commerce de produits locaux. Ce projet original devisé à 1,5 million est soumis à l’enquête publique jusqu’au 2 mars.

«J’ai constaté que la vente directe demandait beaucoup de présence de la part des producteurs, explique Louis Christinet. Et pour les consommateurs, ce n’est pas pratique d’aller d’un endroit à un autre pour faire ses achats. Alors j’ai eu l’idée de ce centre de commerce local où l’on trouverait toute une gamme de produits du terroir.»

Le rez-de-chaussée permettra d’accueillir entre cinq et huit stands. Le sous-sol servira de stockage, et deux appartements de 3,5 pièces sont prévus à l’étage. «Nous ferons un bâtiment en bois qui s’intègre bien au village, avec des appartements sous forme de loft», précise Alex Prod’hom, architecte du bureau Glauco Lombardi. Il y aura 4 places de parc pour les logements et 20 places pour la clientèle.

Le projet est bien accueilli par la Municipalité de Le Vaud. «Nous sommes favorables à un projet qui soutient l’économie de proximité, commente la syndique Chantal Landeiro. Et comme la population fait de plus en plus attention à la provenance des produits, c’est un marché de niche prometteur».

Enfant d’une famille d’agriculteurs, Louis Christinet précise qu’il s’agira de vente de produits de bouche uniquement. «Il y aura surtout des produits de saison, complétés par de l’épicerie fine, des bières artisanales et des vins du terroir. Les clients auront le plaisir de retrouver des goûts authentiques.» (24 heures)