Une nouvelle société va faire «rocker» Trélex

L’an dernier, l’Amicale des pompiers de Trélex a annoncé qu’elle renonçait à organiser la traditionnelle fête du 1er Août en 2017. Société vieillissante, qui a d’autant plus de peine à trouver une relève qu’il n’y a plus de pompiers locaux depuis la fusion avec le SDIS de Nyon-Dôle, elle compte toujours sur la même poignée de bénévoles pour monter la fête villageoise ainsi que la Raisinée du mois d’octobre. «On a donc décidé d’organiser ces manifestations une année sur deux», explique un membre.

«Ce printemps, la Commune nous a appelés au secours pour monter quelque chose. Cela s’est fait dans l’urgence, car il n’y a plus de société d’animation à Trélex depuis sept ou huit ans», explique Alain Bail. Le 21 juin dernier, le fringant retraité est donc devenu président d’une nouvelle association, nommée Les Festifs de Trélex, soit un comité de sept personnes qui s’est tout de suite mis à la tâche pour organiser la fête nationale… le 31 juillet. Au programme, un repas, des jeux pour les enfants, un cortège, un bûcher et un feu d’artifice.

«Notre idée pour la suite est de fédérer les 13 sociétés locales actives au village – la chorale, le tir, l’omnisports, etc. – pour qu’elles fournissent tour à tour des bénévoles pour les animations du village, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s’y collent», explique le président.

Si ce comité multigénérationnel s’est doté d’un logo «Trélex Rocks», c’est que ce village essentiellement résidentiel compte de nombreux anglophones. «Après le 1er Août, on fera les comptes car on part avec un budget zéro. Si ça marche, on entend remettre au calendrier les Fenêtres de l’Avent, Halloween ou la Fête des voisins», conclut le président. (24 heures)