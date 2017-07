[VIDÉO] Un village de Schtroumpfs pour festivaliers douillets

«Nous avons un public fidèle, analysait lundi le patron de Paléo, Daniel Rossellat, lors de la conférence de presse d’ouverture du festival. Mais comme il est fidèle, il est de moins en moins jeune et il demande un peu plus de confort. C’est pourquoi nous proposons un camping amélioré.» Nommé le Pal’Asse, ce nouvel espace a accueilli ses premiers festivaliers mardi à midi.

L’offre a trouvé son public, puisque les 420 lits disponibles dans les 120 cabanes et tentes ont trouvé preneur pour la semaine. Les logements les plus luxueux (70 francs par nuit et par personne dans une cabane pour deux) proposent de vrais lits avec des draps et l’électricité. Les plus rudimentaires se négocient 15 francs par nuit et par personne dans une tente avec lits de camp. Le wi-fi gratuit couvre presque l’ensemble du terrain, alors que les douches chaudes sont offertes, contrairement au camping gratuit.

«Rentrer à domicile en voiture après les concerts n’est pas idéal non plus avec la fatigue. Les cabanes sont donc une alternative intéressante»

Habitant de Vufflens-le-Château, Balduin Schilling n’a pas hésité longtemps avant de réserver sa petite cabane rouge pour deux. Il revient à Paléo après cinq ans d’abstinence et passera pour la première fois la semaine entière sur l’Asse. «A 36 ans, je ne me voyais pas dormir au camping, admet le festivalier. Rentrer à domicile en voiture après les concerts n’est pas idéal non plus avec la fatigue. Les cabanes sont donc une alternative intéressante», avoue celui qui partagera son petit chez-soi avec des amis de passage durant les six nuits de Paléo.

Une quinzaine de cabanes ou de tentes ont également été louées pour la semaine par des bénévoles de Paléo et une dizaine d’autres par des travailleurs des stands.

«Cette année est un essai, souligne Stéphane Demaurex, l’un des deux responsables du Pal’Asse. Nous commanderons probablement plus de cabanes l’an prochain.» D’autres aménagements sont déjà demandés par les premiers résidents que nous avons rencontrés. L’ensemble de tentes et de maisonnettes a beau avoir un air de village de Schtroumpfs avec ses couleurs éclatantes, il manque une place centrale à l’abri du soleil pour susciter les rencontres et se reposer en plein air. (24 heures)