18'000 spectateurs au premier open air de Montbenon

L’écran géant de l’esplanade de Montbenon s’est éteint hier soir après 29 soirées de projections. C’est Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar qui a clôturé l’Allianz Cinema. La première édition à Lausanne de ce festival du cinéma en plein air a rassemblé plus de 18 000 spectateurs face au Léman et par tous les temps. Trois séances, dont celle consacrée au film Moi, moche et méchant, ont fait le plein.

Pour Daniel Frischknecht de Cinerent, la société organisatrice de cet événement qui existait déjà à Zürich et à Bâle, «le bilan de cette première édition lausannoise est très positif. Nous avons accueilli plus de 18 000 spectateurs sur 29 000 places disponibles. Un chiffre qui pourrait bien évidemment être amélioré mais qui montre qu’il y avait une véritable attente pour un nouveau cinéma en plein air à Lausanne. Une éventuelle 2e édition est à l’étude.»

Lausanne n’avait pas accueilli de festival de cinéma grand public en plein air depuis huit ans, après l’arrêt de l’organisation de l’open air de Bellerive. C’était le retrait de son principal sponsor, Orange, qui avait précipité la chute du festival.

Dix toiles sous les étoiles, organisé par le Zinéma, en est quant à lui à sa 13e édition et propose aux cinéphiles de «(Re) découvrir 10 films qui ont ébranlé le monde, entre 1924 et 2008» jusqu’au 26 août. (24 heures)