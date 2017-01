300 millions pour rendre à la step sa pole position

Oublions un instant les futurs stades, les centres sportifs et autres infrastructures promises par la Métamorphose de Lausanne. Car c’est à Vidy que la Ville a entrepris son chantier le plus imposant: un investissement de 300 millions. Bâtie sur une surface aussi grande que celle du Flon, au cœur de la ville, la station d’épuration (step) est, au bord du lac, en train de faire peau neuve. Dans une relative discrétion, les engins de chantier sont à l’œuvre, sans que les 200 000 habitants dont elle traite les eaux usées n’aient à en subir de conséquence.

Depuis un an, les travaux sont en cours. Il a fallu construire une rampe pour faciliter la valse des camions et construire des canaux de dérivation des eaux. Certains sont provisoires, d’autres définitifs. Ces derniers temps, les engins de chantier se sont attaqués à la démolition de plusieurs structures de béton.

Ancien chef du service de l’assainissement, Fadi Kadri semble connaître chaque pouce de ce chantier. Depuis un an, il dirige la société Epura. Une société créée par la Ville, qui exploite désormais la step et gère sa mutation. Celle-ci est de taille puisque les travaux entrepris la placeront à la pointe de ce qui se fait en matière de traitement des eaux usées. «Elle sera la première de Suisse à traiter les micropolluants à une telle échelle», rappelle le directeur. Ces particules chimiques proviennent en bonne partie des médicaments que l’on rejette chaque jour dans les toilettes. L’objectif déclaré est de faire en sorte de rejeter dans le lac une eau «buvable». A l’issue d’une période de tests, l’ancien municipal Olivier Français n’avait ainsi pas hésité à joindre le geste à la parole, en dégustant un verre d’eau tout droit sortie du système d’épuration. Sur la facture totale de ce chantier, plus de 60 millions seront engloutis pour cette seule partie.

Défi démographique

Pour le reste, les travaux visent à moderniser l’usine et lui permettre d’absorber l’augmentation prévue de la population. Première de classe lors de son lancement dans les années soixante, elle reste opérationnelle. «Ses planificateurs avaient vu grand en prévoyant une capacité de 400 000 habitants», admire Fadi Kadri. Et pourtant, le canton de Vaud n’en comptait pas autant à l’époque. De nos jours, ce chiffre n’a pas changé. On table qu’en 2040, la step de Vidy devra traiter les eaux usées d’une population semblable. «A la différence qu’elle traitera la totalité des eaux usées alors que, aujourd’hui, une partie échappe au traitement lors de gros orages», détaille le directeur d’Epura.

Malgré l’ampleur de la tâche, le chantier n’a pas été confié à l’une des grandes entreprises générales de construction. C’est la Ville qui est aux commandes d’une quarantaine d’ouvriers, pour le moment. Ils seront une centaine dans deux mois. «La volonté était de maîtriser ces travaux puisque nous devons en même temps assurer le fonctionnement de la step, dit Fadi Kadri. Nous avons d’ailleurs les compétences pour challenger les entreprises.» Un exemple, celui du traitement des micropolluants, justement. Les tests menés à Lausanne ont permis de mettre la pression sur les ingénieurs. Résultat, les gabarits imposants, qui avaient passé sans encombre le seuil des enquêtes publiques, ne seront pas atteints. Les bâtiments initialement calculés par les ingénieurs ont maigri de moitié.

Du coup le chantier avance, malgré la découverte – sans grande surprise à Vidy – de quelques vestiges d’époque romaine. Les archéologues s’activent dans un contraste qui oppose leurs maigres outils aux vrombissantes machines qui s’activent à quelques mètres des fouilles.

