A Epalinges, une fresque réunit habitants et requérants

«Mais quelle tuile va encore nous tomber sur la tête», s’est dit Maurice Mischler, syndic d’Epalinges, lorsque le Canton lui a annoncé à la fin de l’été 2014 l’ordonnance d’ouverture immédiate d’un abri PCi pour accueillir des migrants.

Pourtant, deux ans après l’arrivée des premiers requérants d’asile dans l’abri de l’Ofréquaz, qui sera clos à la fin du mois, environ 60 Palinzards et migrants confondus se sont retrouvés ce vendredi pour finaliser une fresque sur le collège du même nom.

Alors que, dans un coin de la cour d’école, les plus jeunes enfants célèbrent le début des vacances scolaires en jouant au football, en face, des personnes se succèdent pour apposer leur main recouverte de peinture sur l’œuvre murale. Dans la file, les concierges de l’établissement scolaire se rappellent avec nostalgie de ces 15 migrants qui ont travaillé avec eux, aujourd’hui sur le départ pour des logements plus confor­tables en partie dans d’autres communes. A côté, Eva Roth-Kleiner, membre du Groupe d’accueil des migrants à Epalinges (GAMEP), est elle aussi animée par un sentiment ambivalent. «D’une certaine manière, je suis triste de les voir partir d’Epalinges, des liens se sont noués, explique-elle. Mais je suis bien évidemment ravie de voir leurs conditions d’hébergement s’améliorer. C’est un nouveau départ dans la vie!»

Une fois la fresque terminée, Navid, âgé de presque 20 ans et arrivé il y a six mois d’Afghanistan avec son frère, improvise un discours dans un français remarquable. Ses mots résonnent avec ceux du syndic, entre espoir et actions citoyennes. (24 heures)