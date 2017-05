A Lausanne, le XIIIe Siècle ne verra plus le bout de la nuit

Couperet et couvre-feu pour le XIIIe siècle. Le recours du club historique contre les restrictions horaires imposées par la Ville vient d’être rejeté par le Tribunal fédéral. L’établissement devra fermer ses portes à 1 h en semaine et à 3 h le week-end. La fin d’un long bras de fer entre le patron Antoine Piguet, qui dénonce une mise à mort économique, et la Municipalité qui entend préserver la tranquillité de ses zones à habitat prépondérant. Pour ne pas disparaître, le XIIIe siècle se muera donc en établissement de jour. Une mise à l’enquête sera publiée prochainement pour la création d’une cuisine. Elle sera assortie d’une petite rénovation et de la mise en place d’une terrasse.

«S’il faut reconnaître que la réduction horaire et l’impossibilité de demander le prolongement […] vont probablement conduire à une diminution du chiffre d’affaires et poser des difficultés financières, une telle mesure, contrairement à une fermeture définitive, ne porte pas une atteinte grave à la liberté économique», justifie le Tribunal fédéral dans son arrêt. Pour la Cour, cette décision va «effectivement permettre une réduction des désagréments auditifs pour les habitants». Quant au gérant, il lui est proposé de réduire les horaires des employés ou de prélever une finance d’entrée pour compenser le manque à gagner.

Déçu mais peu surpris, Antoine Piguet se veut désormais positif. Pour lui, il pourrait s’agir d’une offre supplémentaire pour les habitants de la Cité. «Nous ferons une grosse fête pour la fin des nuits du XIIIe et nous tenterons de créer une belle dynamique en journée. Il faut essayer de voir le verre à moitié plein», indique Antoine Piguet. Ce dernier n’entend pas lâcher la thématique des zones à habitat prépondérant pour autant. Sa pétition pour «Laissez vivre le XIII», forte de 1100 paraphes, sera bientôt transmise au Conseil communal pour «susciter le débat». Quant au caveau vieux de 45 ans, «il restera une entité à part entière du patrimoine culturel lausan­nois». (24 heures)