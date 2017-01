Caritas a dû fermer son épicerie fixe à Renens

L’épicerie Caritas de Renens a accueilli son dernier client juste avant Noël. Destiné aux personnes dans la précarité, le magasin situé à la rue de l’Avenir leur permettait de faire des courses à prix très réduit tous les jours de la semaine. Depuis début janvier, il a été remplacé par l’épicerie mobile de l’organisation caritative, qui viendra désormais tous les lundis, de 13 h 30 à 16 h 30, également à la rue de l’Avenir.

Selon Caritas, cette fermeture était programmée, car le magasin se situait dans un bâtiment voué à la démolition. «Nous avons un peu anticipé pour le fermer en même temps que notre épicerie de Morges, et nous avons revu l’organisation de l’épicerie mobile, qui prendra le relais à ces deux endroits», précise Françoise Crausaz, responsable communication de l’organisation.

«Il y a à Renens un potentiel et des besoins qui sont plus marqués»

Contrairement à Morges, la disparition du magasin de Renens n’est toutefois pas définitive. «Il y a à Renens un potentiel et des besoins qui sont plus marqués.» Reste que la direction de Caritas est en discussion avec la Ville depuis quelques mois déjà pour trouver de nouveaux locaux: «Ce n’est pas facile», souffle Françoise Crausaz, qui n’avance pour l’instant aucune date de réouverture.

Fermeture inattendue

Du côté de la Commune, l’annonce de cette fermeture était inattendue. Karine Clerc, municipale en charge de la Cohésion sociale, croit savoir qu’elle s’explique également par des considérations financières et par l’état de vétusté des locaux, qui auraient nécessité des aménagements temporaires. La Commune avait d’ailleurs fait des propositions dans ce sens. «Cette épicerie joue un rôle très important pour les habitants non seulement de Renens, mais de tout l’Ouest lausannois. Nous ferons le maximum pour qu’elle revienne», explique-t-elle. Une solution de relogement pourrait ainsi passer par des discussions avec les autres communes du district.

En attendant, avec une épicerie ouverte une demi-journée par semaine, les Renanais pourront se tourner vers le magasin de la rue de la Borde à Lausanne. Dans le canton, Caritas maintient encore deux autres épiceries fixes, à Vevey et à Yverdon, et assure qu’il n’y aura plus de fermeture. (24 heures)