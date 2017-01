«Ces perturbations du trafic du LEB sont inacceptables»

Passagers contraints de finir leur voyage à pied dans le tunnel jusqu’au terminus du Flon; trains supprimés ou en retard, laissant les voyageurs patienter de longues minutes avant de s’entasser dans des rames bondées et, toujours, communication défaillante. Pour les usagers de la compagnie du Lausanne-Echallens-Bercher, 2017 commence aussi mal que 2016 s’est achevée. Sur la page Facebook dédiée aux dysfonctionnements du service, les réactions excédées se multiplient.

Daniel Leuba, en tant que responsable, que dites-vous à ces passagers oscillant entre colère et lassitude?

Que la passe difficile que nous traversons de nouveau est effectivement inacceptable et que nous en sommes les premiers désolés. Le pire est que chaque problème a une cause différente. Ce matin (ndlr: hier), c’est une vieille rame qui a refusé tout service en gare d’Echallens, bloquant les croisements pendant une heure trente.

Est-ce un problème de matériel vieillissant?

En partie. C’est pourquoi chaque mise en service d’une nouvelle rame est un soulagement. Plusieurs sont en cours de livraison et nous prévoyons d’avoir remplacé l’entier de la flotte pour la mise en service du tunnel sous l’avenue d’Echallens, à l’horizon 2020. Nous avons également eu des problèmes d’effectif, mais six nouveaux pilotes sont en cours de formation. Enfin, nous avons des problèmes réguliers avec le système de sécurité installé sur le bas de la ligne en 2013 et qui n’est toujours pas fiabilisé.

Sur Facebook, les utilisateurs se plaignent surtout d’un manque chronique d’information.

Et ils ont raison. Ils doivent pouvoir être informés avant, pendant et après leur trajet. Nous avons formé nos pilotes à ce sujet et installés des bornes d’information. Mais elles ne seront vraiment efficaces que lorsque nous connaîtrons l’emplacement en temps réel de chaque train sur la ligne, ce qui devrait être le cas à la fin de l’année. Dans le même but, d’ici début mars, l’intégralité des gares sera équipée d’un nouveau système d’information sonore avec le déploiement de 162 haut-parleurs.

Dans ce contexte, la hausse des tarifs des abonnements est plutôt mal passée. Comment la justifiez-vous?

Encore une fois, humainement, je comprends l’irritation. Mais sur cet aspect, le LEB n’a quasi pas de marge de manœuvre. Nous faisons partie d’une communauté tarifaire, elle-même dépendante de la politique fédérale en matière de transports. Il n’y a donc pas de lien direct entre le service et le prix. Ce système a, par contre, un aspect positif: les tarifs ne changent pas lorsque l’on améliore le service, par exemple en augmentant les cadences.

Le seul conseil que vous pouvez donner aux usagers est donc de s’armer de patience?

Oui. Malgré nos efforts, la situation ne devrait être vraiment fiabilisée qu’à la mise en service du tunnel sous l’avenue d’Echallens, donc dans trois bonnes années. Mais nous continuons d’améliorer tout ce que nous pouvons à un rythme soutenu (ndlr: lire ci-contre). En décembre dernier, les Chambres fédérales ont accordé au LEB un crédit de 250 millions de francs pour la période 2017-2020. Aucune autre compagnie romande – hors CFF – ne bénéficie de tels investissements. (24 heures)