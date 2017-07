Clichés vintage d'une Maternité centenaire

Les trésors photographiques exhumés du siècle passé se succèdent, page après page. Sages-femmes, médecins, patientes, parents et bébés… Autant de témoignages de ce que signifiait alors travailler, accoucher et naître à la Maternité du CHUV.

En 2016, l’institution célébrait ses cent ans d’existence par une série d’expositions, d’ateliers et de conférences. Parachèvement de cet anniversaire, le livre «La Maternité de Lausanne. Un patrimoine pour la vie», vient de paraître. L’ouvrage retrace les fondements de la Mat’ et l’évolution de la prise en charge. Il fait surtout la part belle aux images d’archives.

«Lorsque la Maternité de Lausanne est créée, l’accouchement est une affaire privée se déroulant presque toujours à domicile en présence d’une sage-femme», rappelle en préface Patrick Hohlfeld, patron des lieux de 2003 à 2015. L’inauguration de la Maternité fait chuter la mortalité. La mise au monde se médicalise, peu à peu. Trop? De plus en plus de femmes fuient aujourd’hui les hôpitaux en vue d’un accouchement plus «naturel». Pour répondre à la demande, le CHUV ouvrira en 2018 sa propre Maison de naissance, gérée par des sages-femmes.

La Mat’ s’inscrit aujourd’hui dans le tout nouveau département Femme-mère-enfant du CHUV, issu de la fusion des services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique. Chroniquement surchargée, elle peut compter sur les chambres spacieuses et individuelles de l’Hôtel des patients, ouvert juste en face en 2016. Un quart des journées de la Maternité sont transférées dans le nouvel établissement.

(24 heures)

«La Maternité de Lausanne. Un patrimoine pour la vie»Editions BHMS sous la direction de Roxane FuschettoInformations: bhms@chuv.ch ou 041 21 314 70 50.