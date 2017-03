Crissier repense sa place Fredy Girardet

C’était il y a près de vingt ans. En 1998, Crissier honorait Fredy Girardet en inaugurant une place au nom du grand cuisinier vaudois. C’est là que se tient toujours «son» restaurant, l’Hôtel de Ville, qu’il a créé en 1970 avant de passer le flambeau à d’autres étoiles de la gastronomie. A l’époque, la place avait déjà connu une rénovation, mais la Municipalité estime qu’il est temps de remettre le couvert. Lors du prochain Conseil communal, elle va demander un crédit d’étude de 206 000 francs en vue de la moderniser à l’horizon 2020.

«En face de l’Hôtel de Ville, la Commune est en train de rénover complètement le bâtiment de la pinte communale, qui sera dotée d’une terrasse. C’est ce qui nous a décidés à proposer de refaire aussi la place pour la moderniser et la rendre plus conviviale», détaille le syndic Stéphane Rezso. Selon l’avant-projet concocté par la Municipalité, il s’agira notamment d’installer un revêtement continu en pierres naturelles reliant les trottoirs actuels. Ce qui ressemble actuellement davantage à un carrefour devrait se muer en véritable place. «C’est un endroit où il y a pas mal de trafic, l’objectif est de le rendre plus piétonnier», indique encore le syndic, qui précise qu’imposer une limitation de vitesse n’est pas à l’ordre du jour. «La population a refusé le principe de la zone 30 km/h il n’y a pas si longtemps», rappelle-t-il. En revanche, les places de parc devraient être remplacées par des espaces de dépose minute.

Le coût de ce remodelage reste encore à préciser, mais il devrait se chiffrer à un peu plus d’un million de francs. Une somme qui viendra s’ajouter aux autres investissements déjà réalisés pour redynamiser le centre historique de Crissier. Entièrement rénovée pour un coût de 3,8 millions, la pinte communale doit en effet ouvrir en août de cette année. Elle donnera un premier coup de fouet à la place Fredy Girardet et permettra aux Crissirois de déguster un plat du jour pas cher, non loin de l’une des plus prestigieuses tables du monde.