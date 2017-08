Depuis cette année, Lausanne contribue davantage aux feux du 1er Août

Interminables, les feux de Lausanne de ce 1er Août! C’est en tout cas l’impression subjective qu’a pu avoir le public massé sur les rives du lac. Au point que le feu d’artifice de la capitale a fait un peu d’ombre à ceux de certaines communes voisines. Pourtant, le budget total de ce spectacle pyrotechnique n’a pas changé.

Avec une enveloppe de 50 000 francs, les feux sont tirés à la fois par la Ville et par la Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO). «Cette année, ils ont duré quelques minutes de plus, soit 25 minutes en continu ou 30 minutes en incluant les intermèdes», détaille le président de la SDIO, Christophe Andreae.

Ce qui a changé, c’est la répartition du financement. Depuis cette année, la Ville paie la moitié des fusées, contre un tiers auparavant. «Nous avons trouvé qu’il serait juste d’augmenter notre participation», dit le syndic Grégoire Junod.

Du côté d’Ouchy, on s’en réjouit. La part de la SDIO repose en effet sur les commerçants, ainsi que les gros contributeurs que sont le CIO et le Beau-Rivage Palace. «Avec cette répartition, tout le monde est content», dit Christophe Andreae. Cette situation permet de réfléchir à l’évolution du spectacle traditionnel de la fête nationale. «On songe à un feu d’artifice en musique, confie le président. Mais il y aura des difficultés techniques à résoudre.» (24 heures)