Des éleveurs déversent des tonnes de laine de mouton pour isoler les maisons

Camionnettes et remorques patientent en file indienne sur la route qui mène au terrain de football de Saint-Barthélemy. Gorgés de laine de mouton, les véhicules viennent déverser leur chargement au pied de la buvette. Une colonne de toisons blanches et noires s’étire ainsi sur plusieurs mètres, sous les yeux des enfants venus disputer le match du samedi matin. Le rendez-vous est annuel et rassemble aujourd’hui une cinquantaine d’éleveurs romands, principalement vaudois, fribourgeois et neuchâtelois. Chacun vient «valoriser» sa laine et contribuer à une récolte de plus de 10 tonnes qui deviendra bientôt un matériau d’isolation efficace pour les habitations.

Moins de 1 franc le kilo

L’un après l’autre, les éleveurs entassent leurs sacs sur la balance et s’empressent d’annoncer la couleur des fibres. La laine blanche rapporte 90 centimes par kilo, la laine noire est à 60 centimes et la laine mélangée à 30 centimes. Si le mélange est jugé moins noble, la différence de prix entre la blanche et la noire s’explique difficilement. Certains murmurent que la laine blanche n’est peut-être pas uniquement destinée à l’isolation mais pourrait aussi finir dans des vêtements.

Peu importe pour la machine chargée de transformer cet amas de fibres en jolies balles rondes de 400 kilos. Elle avale tout sans broncher. «C’est une manière de valoriser ma laine. Avant je dépensais 220 francs pour l’éliminer, maintenant je fais le même trajet et je suis payé, explique Frédéric Mermoud, éleveur à Oulens-sous-Echallens. Mais attention, ça ne couvre même pas les frais de tonte!» En effet, avec un troupeau de 50 brebis, ce dernier paie environ 250 francs au tondeur. Chaque animal fournit en moyenne 2 kilos de laine. Ces 100 kilos de laine lui rapportent donc moins de 100 francs.

L’isolant parfait

En face de la traînée de laine commence à naître une ligne de balles rondes, soigneusement empaquetées par la machine. En milieu de journée, elles seront récupérées par un transporteur polonais qui les acheminera en Autriche, où elles seront traitées et nettoyées avant de revenir isoler les maisons suisses. «Jusqu’en 2010, il y avait une centrale suisse de la laine à Niederönz (BE) mais elle a fermé. L’armée était l’un des gros clients pour ses habits et ses couvertures mais désormais tout est fait en matière synthétique», indique Victor Favre, maçon, éleveur et organisateur du rassemblement. Globalement, le marché de la laine est timide en Suisse romande.

«Comme isolant, il n’y a pas mieux, pourtant la demande est faible. Les gens ont peur qu’il reste des petites bêtes dans la laine et c’est plus cher que de la laine de verre», souligne Sylvain Bastino, artisan pour Bio Rénovation, entreprise de Savigny proposant l’isolation en laine de mouton. A titre indicatif et pour 10 cm d’épaisseur, 1 m2 de laine de verre coûte 10 francs contre 25, voire 30 francs pour le mouton. Mais, à en croire les professionnels, l’efficacité de la seconde est incomparable. «Elle protège du chaud comme du froid, régule l’humidité, élimine les polluants comme les formaldéhydes, ne s’enflamme pas…, liste Sylvain Bastino. En Mongolie, c’est l’unique isolant utilisé dans les yourtes et ça fonctionne parfaitement.» Quant aux petites bêtes, un traitement efficace en amont permet de les éliminer.

(24 heures)