Des militants déversent du faux sang dans un McDonald’s

«La viande n’est rien d’autre que le cadavre d’un animal assassiné». C’est l'un des textes que les clients de la chaîne de restauration rapide ont pu lire vendredi dernier, lorsqu’une dizaine de militants de l’association 269Life Libération Animale ont débarqué dans le McDonald’s de la rue Saint-Laurent à Lausanne.

Pendant que certains manifestants se tenaient immobiles en arborant leurs pancartes face aux clients de l'établissement, d’autres ont aspergé le sol du restaurant d’un mélange d’eau et de colorant rouge. «C’était dans le but de rappeler le sang des animaux exploités et assassinés par Mac Donald’s», explique Elisa Keller, déléguée suisse de l’association antispéciste et abolitionniste, qui compte environ 500 membres entre la France, la Belgique et la Suisse.

Après une première tentative infructueuse des employés du restaurant pour mettre fin à l'action des militants, la police a dû intervenir afin de sortir les manifestants du McDonald's. Ils seront dénoncés à la justice car la manifestation n’était pas autorisée. (24 heures)