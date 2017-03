Deux listes UDC rivales ont été déposées à Lausanne

Aucune conciliation n’a été possible entre les deux UDC lausannoises. La nouvelle section «officielle», présidée par Anita Messere et adoubée par les instances cantonales et fédérales du parti, a déposé lundi matin une liste de 26 candidats à l’élection au Grand Conseil. Jeudi, la section «historique», reniée par l’UDC Vaud, lui a emboîté le pas. Mais elle ne lance dans la course que deux candidats, Günter Hanisch et le président Philipp Stauber, par ailleurs cofondateur du Parti libéral-conservateur (PLC).

Lui et ses pairs ont saisi le Tribunal civil pour contester leur éviction et, en attendant, estiment être encore les dépositaires lausannois du nom UDC. Ils présenteront aussi une liste PLC forte d’une vingtaine de noms, parmi lesquels celui du député sortant Claude-Alain Voiblet.

Un beau petchi. Mais les électeurs ne recevront pas deux bulletins différents avec le logo de l’UDC. Car au préalable, le bureau électoral de Lausanne va devoir invalider une des deux listes. Son président Valentin Christe, membre du PLC, s’est récusé et le dossier retombe donc entre les mains de la vice-présidente Marlène Voutat (EàG).

L’affaire suscite l’inquiétude de la Municipalité, qui a écrit un courrier aux deux UDC pour en appeler à leur «sens des responsabilités». «Nous n’avons aucune compétence dans ce litige, dit le syndic Grégoire Junod, mais nous leur avons signifié notre attachement au bon fonctionnement et à la crédibilité de nos institutions. Il ne faut pas que l’élection soit prise en otage par une querelle partisane.»

L’édile esquisse un scénario catastrophe: si l’une des parties fait recours auprès du bureau du Grand Conseil, puis auprès de la Cour constitutionnelle, celle-ci n’aura pas le temps de statuer avant les élections. Et selon le verdict, les citoyens pourraient être reconvoqués devant les urnes. Outre le dégât d’image induit, la tenue d’un nouveau scrutin coûterait 150'000 francs à la Ville.

Philipp Stauber se défend d’être jusqu’au-boutiste et imagine qu’un arrangement peut encore être trouvé avec ses adversaires.

(24 heures)