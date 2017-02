Dix ans de prison pour le viol d’une ado

Les pleurs et les gémissements du condamné n’ont pas empêché la lecture déterminée d’un jugement implacable. Vendredi, la Cour criminelle du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a décidé de punir lourdement un requérant d’asile marocain pour le viol d’une adolescente dans les toilettes du train Lausanne-Vallorbe en juin 2016. «Les actes sexuels commis sur la victime sont particulièrement sordides et se trouvent au sommet de la gravité du viol et de la contrainte sexuelle», ont estimé les cinq juges.

Dix ans de prison. Une peine rare, voire inédite pour ce type d’infraction. Le Ministère public en avait requis 6. «En plus de la satisfaction pour ma cliente, ce jugement est enfin une reconnaissance pour les victimes de viol», a réagi à la sortie du verdict Me Coralie Devaud, avocate de la jeune fille. Dans sa plaidoirie, cette dernière avait appelé jeudi à la sévérité en rappelant qu’un viol, sans même le concours de la contrainte sexuelle, peut déjà à lui seul donner lieu à une condamnation à 10 ans de prison. «Je ne vous demande pas de faire de cet homme un exemple mais d’appliquer la loi», avait relevé Me Coralie Devaud. Et d’observer que les condamnations pour des brigandages ou des stupéfiants sont régulièrement assorties du maximum légal alors que les crimes sexuels excèdent rarement une peine de plus de 5 ans (lire ci-dessous).

Le Tribunal a entendu. Les critiques envers une justice trop clémente ont-elles eu un impact? Peut-être. Reste que la Cour a surtout jugé un homme dans un dossier où les éléments à décharge étaient quasi inexistants. Sa culpabilité est «très lourde» et ses multiples versions des faits pas du tout crédibles, a affirmé la présidente.

«Il s’est cru autorisé à l’embrasser sur la bouche, elle a été surprise et n’a pas réagi. Puis elle est partie»

Au contraire, le récit constant de la victime, l’ADN, les preuves issues des constats médicaux, les images de vidéosurveillance du train mais aussi l’état grave dans lequel se trouve encore actuellement la jeune fille ont convaincu les juges de la culpabilité de cet homme âgé de 19, 20 ou 22 ans selon les versions.

Le 22 juin 2016, il a repéré l’adolescente dans le hall de la gare de Lausanne. Il était un peu moins de 20 h, la jeune fille avait bu deux bières mais n’était pas ivre, retient le tribunal. Le jeune homme a alors abordé cette étudiante sur le quai numéro 9. «Il s’est cru autorisé à l’embrasser sur la bouche, elle a été surprise et n’a pas réagi. Puis elle est partie», a poursuivi la Cour.

Avant même que le convoi ne démarre, il l’a forcée à entrer dans les toilettes du train. Lorsqu’elle a essayé de se débattre, il l’a saisie fermement au cou. «Elle était prise au piège et n’a plus osé bouger.» A genoux, la tête quasi au sol, elle a alors été violée sauvagement, sans préservatif. Durant trente-cinq minutes, la jeune fille subira l’horreur. Avant qu’enfin un passager souhaitant se rendre aux W.-C. n’interrompe l’assaut de cet homme habitué jusqu’alors à des vols de téléphones ou de porte-monnaie.

Le condamné nie

Admettant les vols, il a toujours nié le viol. Il a d’abord prétendu ne pas avoir eu de relations sexuelles avec la jeune fille. Sous le poids des preuves, il a finalement admis tout en maintenant qu’elle était consentante.

La défense, par la voix de Me Véronique Fontana, avait insisté sur des zones d’ombre dans ce dossier. A la suite du viol, les images vidéo montrent le jeune homme assis à côté de la victime dans le train. Ils échangent un baiser. Le Tribunal y a vu plutôt la preuve d’un mécanisme d’autodéfense, soulignant qu’une fois l’agresseur sorti du convoi, la victime fondait en larmes.

L’adolescente n’a pas assisté à son procès. Sa mère a expliqué que sa fille avait vécu depuis ce jour une descente aux enfers. Auparavant gaie, créative et brillante, elle est devenue dépressive, isolée, refusant même de se nourrir. Une indemnité de 20 000 fr. pour tort moral lui a été accordée.

La défense a déjà annoncé qu’elle ferait appel en dénonçant «un verdict extrêmement sévère». (24 heures)