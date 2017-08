Expos et animations essaiment à Malley

Ils y travaillaient depuis des semaines. Vendredi, à Malley, un groupe d’étudiants en architecture était encore à pied d’œuvre pour achever la construction d’un pavillon en bois à la silhouette inhabituelle. Inauguré en fin de journée, une fois le dernier clou planté, le bâtiment est d’abord un projet pédagogique et pratique conduit par l’EPFL. Mais il aura désormais une deuxième vie qui s’annonce plutôt bouillonnante.

Jusqu’au 14 octobre, il abritera un espace d’exposition et de rencontre voulu par le bureau Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL). On peut déjà y découvrir des panneaux détaillant la transformation de la friche de Malley en un quartier pouvant accueillir 5000 habitants et emplois.

Sur une note moins sérieuse, bien d’autres animations sont toutefois prévues. Dès le 7 septembre, une exposition de dessins en collaboration avec le festival lausannois BDFIL investira aussi cet espace insolite, en partie abrité et en partie ouvert sur une terrasse en bois. L’équipe de la Galicienne, buvette bien connue qui se trouve juste en face, sera aussi de la partie. A son invitation, une ligue d’improvisation organisera, chaque lundi dès le 7 août, des matches dans un petit amphithéâtre en plein air, lui aussi conçu par les étudiants. Tous les mardis soir dès le 8 août, le même espace accueillera un cinéma open air entièrement dédié aux courts-métrages.

Programme Replay.24heures.ch et www.lagalicienne.ch

(24 heures)