Flamme de la rue de l'Ale, le groupement des commerçants s'éteint

L’allée marchande du cœur de la ville de Lausanne ne sera plus aussi accueillante que ce fut le cas par le passé. C’est un fait. Le groupement des commerçants et artisans de la rue de l’Ale, qui animait cette rue, vient de fermer. Fondée il y a 48 ans, cette association de quartier a été dissoute le 31 décembre dernier faute de combattants motivés.

«Nous n’étions plus que deux membres actifs», explique Freddy Meylan, propriétaire de l’horlogerie du même nom. Avec son voisin d’en face, Jean-Pierre Clavien, dernier président du groupement et ancien directeur d’Image-Plus, ils ont été les derniers à vraiment s’investir. «J’ai été le président pendant les quinze dernières années et cela fait cinq ans que l’association battait de l’aile», explique-il.

«La dernière raison est tombée»

Si l’association a tenu le coup jusqu’à aujourd’hui, c’est parce que ses membres étaient encore responsables des illuminations lors des fêtes de fin d’année. «C’était la dernière responsabilité que nous avions: veiller à ce que la rue soit accueillante pendant la période de Noël. Il y a cinq ans, la Ville de Lausanne a pris en charge toute l’illumination et la dernière raison d’exister de l’association est tombée.»

Le manque de membres motivés n’est pas la seule cause que l’ex-président voit à ce déclin: «La structure du commerce de détail a complètement changé au cours des trente dernières années. Avant, la majorité des commerçants de cette rue était composée d’indépendants qui se connaissaient, s’entraidaient et se réunissaient. Maintenant, il y a une grande majorité de chaînes. Elles ont toutes des gérant-e-s qui n’ont aucun pouvoir de décision, ni aucun intérêt à faire vivre la rue.»

Nostalgie

Un changement que l’ancien directeur d’Image-Plus, qui vient aussi de prendre sa retraite, vit comme une «évolution normale». Contrairement à lui, Numa Grelat, ancien commerçant et président de l’association en 1977, est plus nostalgique. «La rue de l’Ale était un véritable village dans la ville. Vous entriez d’un côté et vous ressortiez de l’autre avec toutes vos courses en main. Boucheries, pharmacies, boulangeries, librairie, vous trouviez vraiment de tout!» regrette-t-il.

«Ça marchait du feu de dieu avant, renchérit Freddy Meylan. La rue de l’Ale rendait jaloux ceux de la rue de Bourg parce qu’elle était plate, goudronnée, avec des trottoirs et permettait aux véhicules de circuler. Elle était autrefois appelée la rue des bonnes affaires».

L'horloger montre un journal 24 heures du jeudi 29 novembre 1973 titrant «Au 3e top, la célèbre horloge de la rue de l’Ale carillonne et vous donne l’heure exacte», un article sur son magasin familial qui fêtait déjà ses quarante d’existence. «Bon nombre d’animations et d’événements étaient organisés ici. On faisait des actions dans la rue, on distribuait des sacs, des autocollants, des pochettes d’allumettes. La rue était vivante! Et puis, il y avait la Fête de la bière, la tombola, les rallyes à la campagne, les soirées hippies au Palace», se remémorent les deux commerçants autour de vieilles photographies.

Petit-Chêne et Bourg s'en tirent mieux

Si le groupement des commerçants et artisans de la rue de l’Ale n’est plus, d’autres fonctionnent encore et plutôt bien. C’est le cas de l’association des commerçants du Haut du Petit-Chêne ou encore de l’Association Cœur de Ville qui regroupe les commerçants des alentours de la rue de Bourg. Pour Jean-Paul Girardier, du magasin de BD (Petit-Chêne) et Claude Jutzi, de Bucherer (rue de Bourg), les raisons du succès et de l’échec de ces associations sont les mêmes: il faut la présence de commerçants et surtout très motivés.

Un argument que soutient Helena Druey, secrétaire générale de la société coopérative des commerçants lausannois: «C’est vrai que les associations de quartier fonctionnent mieux quand il y a une majorité de commerçants indépendants, c’est un fait. Les commerçants locaux sont plus conscients du lien entre le dynamisme de la rue et la marche des affaires.» (24 heures)