Flying Tiger atterrit au pied de Bel-Air à Lausanne

Les Danois ont de l’humour. Tiger, chez eux, c’était le nom de la pièce de dix couronnes. Autant dire pas grand-chose. Et c’est justement ce que coûtent les milliers d’articles qu’on trouve dans leur chaîne Flying Tiger, dont un point de vente vient d’ouvrir à Lausanne au pied de la tour Bel-Air. C’est leur 4e magasin en Suisse et même le 742e dans le monde depuis l’ouverture de la première enseigne, en 1995 à Copenhague.

«Notre volonté, c’est de rendre le design accessible à tous. La moitié de nos produits environ est conçue par nos équipes. On veut apporter de la joie à travers les objets qui vous entourent. On ne vend pas seulement des assiettes, mais la nourriture et les gens avec qui vous la partagez. On ne vend pas seulement des jeux, mais les rires qui vont avec et les bons moments passés à jouer entre amis», assure la porte-parole Camilla Riis Cornelius.

A Lausanne, dans un dédale qui rappelle celui de chez Ikea, on ne trouve pas moins de 1500 articles à prix plancher. Des trucs pour la maison, des jouets, des machins créatifs, du bazar pour faire la fête, des sonnettes… Et tous les mois, 300 nouveaux produits sont proposés à la clientèle. Preuve de l’envol de Flying Tiger: l’enseigne ouvre deux ou trois magasins supplémentaires dans le monde, chaque semaine. (24 heures)