Gilbert a retrouvé un toit, mais à Nantes

S’il s’agit d’un épilogue, il est heureux. Mais Gilbert, sans abri lausannois de 69 ans, a appris à devenir méfiant quand la vie sourit un peu trop. Pris dans une spirale de difficultés, ce père de famille a sombré en quelques mois dans une grande précarité. Fin décembre, 24 heures se faisait l’écho de cette chute brutale via un reportage en immersion dans la précarité lausannoise. Un coup de projecteur aux effets immédiats. En moins d’une journée, Gilbert, ancien entraîneur au sein du mouvement juniors du LHC, était contacté par le club et relogé à l’hôtel dans l’attente d’une solution pérenne. «Comme si le ciel me tombait sur la tête après plus de trois ans à dormir dehors», résume-t-il en caressant sa chienne, Laïka.

Décidé à tendre la main à l’un des siens, le LHC se mobilise et organise notamment une vente de petits pains lors d’un match à Malley le 2 janvier. En parallèle, les portes du restaurant de la patinoire lui sont ouvertes tous les jours. «On m’a ensuite fait visiter un appartement à Lausanne, mais c’était impossible car mon chien n’était pas accepté», raconte Gilbert. La solution viendra finalement d’un fan du LHC expatrié en France. Ce dernier lui propose de partir s’installer à Nantes, dans un petit logement au loyer accessible. Une visite plus tard, il accepte. «Si tout se passe bien, je pars en fin de semaine. J’avais déjà en tête de quitter la Suisse, je ne peux pas vivre ici avec ma retraite. Là-bas ce sera possible et l’argent récolté par le LHC me permettra de meubler cet appartement», sourit-il.

Avant que l’option Nantes ne redistribue les cartes, le LHC envisageait d’offrir un petit contrat à Gilbert. «Il aurait pu réintégrer le mouvement juniors, mais cette occasion s’est présentée et elle semble lui convenir. C’est une bonne chose et la preuve d’une belle solidarité au sein du club», apprécie Chris Wolf, directeur commercial des Lions.

Prêt à quitter sa ville, Gilbert admet qu’il emmènera un peu d’amertume avec lui. «L’Espace d’accueil de jour m’a beaucoup aidé, mais ça reste dur de s’en sortir, regrette-t-il. Je n’ai jamais pu discuter avec la Municipalité, heureusement j’ai rencontré des gens formidables en dehors.» Une dame qui lui préparait un repas chaud tous les soirs par exemple. Ou cet homme qui vient de lui entrouvrir une porte de sortie, à plus de 600 km de Lausanne. (24 heures)